«Ущерб больше 100 миллионов»: владелец рекламного агентства пошел под суд за незаконное использование билбордов

Центральный районный суд Новосибирска в ближайшее время начнет рассматривать уголовное дело о причинении ущерба бюджету города. Обвиняемым по делу проходит один из владельцев ООО «РТ» (компания «Рекламные технологии») Роман Шегуров.
Карточка размещена на сайте суда, согласно ей 9 января 2024 года материалы дела передали судье, однако дата первого заседания еще не назначена.
Уголовное дело по факту причинение городскому бюджету ущерба без признаков хищения (часть 2 статьи 165 УК РФ) полиция возбудила в конце ноября минувшего года, после аудита мэрии. Тогда чиновники обнаружили сотни незаконных рекламных конструкций, которые, по данным начальника управления художественного облика города Олега Хорошунова, располагались во всех районах Новосибирска. Ранее рекламные щиты, билборды и сити-форматы арендовала компания «Дизайнмастер» (в него входило ООО «РТ»), затем договор аренды кончился, и деньги от использования конструкций пошли мимо городского бюджета.
По данным сервиса Rusprofile, основной деятельностью ООО «РТ» (Рекламные технологии) является деятельность рекламных агентств. С 2015 по 2021 год Роман Шегуров являлся одним из ее учредителей как физическое лицо, в настоящее время 82,6% компании принадлежит ООО УК Септима, которой в свою очередь более чем на половину владеет все тот же Роман Шегуров. По состоянию на конец 2022 года (более свежей информации не представлено) выручка компании составила 524 миллиона рублей, чистый убыток — 48 миллионов рублей. В ностоящее время компания выступает в качестве ответчика в 11 судебных делах, общая сумма исков — более 101 миллиона рублей.
— Ущерб составил более 100 миллионов рублей, — рассказал Олег Хорошунов. — Параллельно с этим [уголовным разбирательством] мы ведем арбитражные процессы которые касаются этих же незаконных рекламных конструкций. У следствия свои цели и задачи, нашей же целью является возврат в бюджет города умышленно похищенных у него средств. По двум компаниям [которые получали доход] мы уже выиграли суды, еще по двум — судимся. Уже вступило в силу решение по компании «Виджет», сейчас в первой инстанции мы выиграли дела у «Артбизнеслайн» и «Рекламные технологии».
Олег Хорошунов подчеркнул, что все незаконно установленные конструкции уже демонтированы.
Связаться с самим Романом Шегуровым, чтобы узнать его позицию относительно обвинений, не удалось.
Ранее НГС писал о том, какой приговор Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему главному чиновнику мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне. В день последнего заседания он заявил, что жалеет, что стал чиновником.