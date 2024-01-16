«Ущерб больше 100 миллионов»: владелец рекламного агентства пошел под суд за незаконное использование билбордов

По данным сервиса Rusprofile, основной деятельностью ООО «РТ» (Рекламные технологии) является деятельность рекламных агентств. С 2015 по 2021 год Роман Шегуров являлся одним из ее учредителей как физическое лицо, в настоящее время 82,6% компании принадлежит ООО УК Септима, которой в свою очередь более чем на половину владеет все тот же Роман Шегуров. По состоянию на конец 2022 года (более свежей информации не представлено) выручка компании составила 524 миллиона рублей, чистый убыток — 48 миллионов рублей. В ностоящее время компания выступает в качестве ответчика в 11 судебных делах, общая сумма исков — более 101 миллиона рублей.