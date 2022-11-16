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Дело из-за незаконной рекламы возбудили в Новосибирске: неизвестно, кто получал деньги за уличные вывески

Дело завели в отношении неустановленного круга лиц

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С начала года в городе демонтировали 160 незаконных рекламных конструкций

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Полиция возбудила уголовное дело о нанесении ущерба бюджету Новосибирска из-за незаконной рекламы. Об этом НГС рассказал начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов.

По словам чиновника, дело возбудили по ч. 2 ст. 165 УК РФ — это умышленное нанесение ущерба бюджету в крупном размере. Это относится к сотням рекламных конструкций, которые размещены по всему городу. Ранее они принадлежали «Дизайнмастеру», затем договор аренду кончился и они перешли в руки третьих лиц.

— Мы неоднократно писали официальные письма с просьбой рассказать, кому принадлежат эти конструкции, на каком основании там размещаются коммерческие объявления, кто их продает. По условиям договора нас обязаны уведомить как регулятора, — пояснил Олег Хорошунов.

При этом «Дизайнмастер» не предоставил нужной информации.

— Размещение продолжалось, разрешений не было, договоров не было, в бюджет арендные платежи не платились. При этом сдача под коммерческое размещение продолжалась, — рассказал Олег Хорошунов.

Уголовное дело возбудили в отношении неустановленного круга лиц. Следствию предстоит выяснить, кому принадлежат конструкции

При этом с начала года с улиц Новосибирска демонтировано более 160 незаконных конструкций, еще 70 планируют демонтировать. Это рекламные щиты, тумбы и установки «сити-формата».

НГС отправил запрос по ситуации в «Дизайнмастер».

В конце прошлого года в Новосибирске снесли две рекламные конструкции на улице Нарымской — это было сделано в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею.

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