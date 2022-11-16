Дело из-за незаконной рекламы возбудили в Новосибирске: неизвестно, кто получал деньги за уличные вывески

Полиция возбудила уголовное дело о нанесении ущерба бюджету Новосибирска из-за незаконной рекламы. Об этом НГС рассказал начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов.

По словам чиновника, дело возбудили по ч. 2 ст. 165 УК РФ — это умышленное нанесение ущерба бюджету в крупном размере. Это относится к сотням рекламных конструкций, которые размещены по всему городу. Ранее они принадлежали «Дизайнмастеру», затем договор аренду кончился и они перешли в руки третьих лиц.