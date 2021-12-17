В Новосибирске на Нарымской снесли два рекламных щита из-за Молодежного чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 17 декабря, в Новосибирске снесли две рекламных конструкции на улице Нарымской. Это сделали в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.



— В рамках реализации первого этапа с улиц города запланировано убрать 250 рекламных конструкций различного формата. На сегодня 170 уже демонтированы. Сегодня собственник рекламных конструкций — рекламное агентство « РИМ-С» — демонтировал две конструкции суперсайт размером 5х15 метров на ул. Нарымской, которая является одной из основных улиц гостевого маршрута, — цитирует начальника департамента строительства и архитектуры пресс-центр мэрии Новосибирска.