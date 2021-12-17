В Новосибирске на Нарымской снесли два рекламных щита из-за Молодежного чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 17 декабря, в Новосибирске снесли две рекламных конструкции на улице Нарымской. Это сделали в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.
— В рамках реализации первого этапа с улиц города запланировано убрать 250 рекламных конструкций различного формата. На сегодня 170 уже демонтированы. Сегодня собственник рекламных конструкций — рекламное агентство «
Власти заявляют, что демонтаж рекламы поможет улучшить внешний облик города и освободить тротуары. До конца года в городе планируют еще три конструкции на Нарымской, Красном проспекте и площади Карла Маркса.
Ранее НГС опубликовал карту гостевых маршрутов, которые благоустроят к
В середине ноября в мэрии заявили, что в городе запретят использовать некоторые виды рекламных конструкций. К таким относятся, например, фигуры инопланетян, которые устанавливают у магазинов DNS.
До начала чемпионата по хоккею власти планируют снести рекламные конструкции на площади Лыщинского. Недавно на ней завершили реконструкцию.