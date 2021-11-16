«Уйдут инопланетяне с крыш»: в Новосибирске запретили ставить объемные рекламные конструкции

В Новосибирске уберут рекламные конструкции в виде инопланетян
В Новосибирске разработали новые правила размещения рекламных конструкций. После этого предпринимателям придется убрать часть из них.
Один из запретов касается объемных конструкций, выполненных в виде различных фигур.
— Уйдут у нас инопланетяне с крыш. Потому что запрещено теперь размещение объемно-пространственных конструкций на зданиях и сооружениях, — рассказал
Также в городе нельзя будет размещать рекламные конструкции в виде светящихся экранов на исторических зданиях, настенных панно, которые размещают на расстоянии в 1,5 метра от стены здания. На исторических зданиях, которые старше 1959 года, можно размещать только рекламу в виде объемных букв.
Новый регламент утвердили 10 ноября постановлением мэрии Новосибирска.
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