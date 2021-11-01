«Я был в комитете по рекламе 13 раз!» Как новосибирский бизнес-центр почти год согласовывал в мэрии одну вывеску

Новосибирский бизнес-центр почти год согласовывал в мэрии вывеску
Этот материал готовился как обычная авторская колонка от главного инженера компании, которая управляет бизнес-центром в Дзержинском районе. Сначала этот человек прислал в редакцию НГС письмо, где описал свои злоключения: как почти год ходил в комитет рекламы и информации мэрии Новосибирска, чтобы только подать заявку на утверждение вывески — названия бизнес-центра. Потом он рассказал подробности истории по телефону, прислал фотографии — свою и здания, и даже уточнил, что его начальство не против такой заметки. Правда, перед публикацией что-то пошло не так: главный инженер попросил не указывать его имя, адрес бизнес-центра и вообще обезличить историю — мало ли бизнес-центров в городах России. Его руководство все-таки побоялось возможных ущемлений со стороны администрации города. Мы убрали имя главного инженера, название БЦ и публикуем историю, как нам рассказали ее изначально. Далее — от первого лица.
Как-то на общем собрании управляющей компании решили сделать на бизнес-центре вывеску: прошло два года с момента сдачи здания в эксплуатацию, собственники его достраивали, поскольку застройщик оказался банкротом, и хотели сделать как лучше: чтобы здание не стояло обезличенным. Было принято решение сделать красивую вывеску из объемных металлических букв, выполненных из нержавейки, и установить их над входом в здание. Естественно, все собственники, имевшие право голоса, проголосовали «за». Я почему это подчеркиваю, потому что в дальнейшем были придирки по подсчету голосов.
Изучив все документы по этому вопросу, руководство управляющей компании пришло к мнению, что указанная конструкция не является рекламной. К тому же данная надпись является аналогичной конструкции, например, установленной на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. В мае 2019 года конструкция была изготовлена и установлена в соответствии с разработанным проектом. Но в июле инспектором комитета рекламы мэрии было выдано предписание об устранении нарушений требования по установке рекламных конструкций. И вывеска была завешена по аналогии с другими предприятиями торговли, общепита и так далее. Весь город тогда в черных тряпках был. Ну, завешали — и завешали. Думали, что за месяц оформления всё решится.
В предписании говорилось, что это нужно оформить как рекламную конструкцию. Нам было рекомендовано связаться с организацией, которая осуществляет все необходимые действия, включая расчет ветровой нагрузки на конструкцию, оформление документов и получение разрешения. Сделали расчет ветровой нагрузки в этой организации, я с их представителем встречался, и он сказал о необходимости дать им полномочия на оформление всего процесса до конца. Иначе, было сказано, могут возникнуть трудности. И была озвучена отдельная сумма, которая своими размерами не устроила членов правления. Это помимо того, что расчет ветровых нагрузок, который мы оплатили этой организации, обошелся нам в 20 или 24 тысячи рублей. Сейчас точно не припомню.
После того как расчеты ветровых нагрузок были сделаны, от остальных услуг мы отказались, я направился с проектом к главному художнику Ивану Фаткину. И он согласовал этот проект — вид этой конструкции, вид букв — с первого раза. А далее я обратился в комитет рекламы с целью подачи заявки. Именно заявки на подачу документов для установки этих букв! Что меня уже тогда ввело в недоумение: почему я не могу это сделать в письме? Это заявку проверяли и находили какие-то незначительные несоответствия, ошибки, которые можно было бы поправить на месте, но заявку отклоняли и приглашали следующего. Документы представитель комитета принимал лично, рассматривал, а если что-то было не так — не принимал.
И вот потом началась чехарда с посещением комитета. С сентября 2019 года по февраль-март 2020 года я был в комитете по рекламе тринадцать раз! По времени — от тридцати минут до двух часов! И так каждый раз. Всё время были какие-то отговорки от приемки документов: от не в том месте установленной даты до цифр подсчета голосов в протоколе общего собрания. Затребовали с нас выписки из ЕГРН по всем собственникам, зачем? В составе подаваемых документов не было этих выписок. А если этой организации вдруг потребовались выписки, то она сама должна их затребовать. И постоянно во время таких посещений комитета по рекламе мне давались советы по обращению за помощью в оформлении заявки в стороннюю организацию.
В общем, выглядел я в глазах моего руководителя полным идиотом. Я был у их юриста в комитете по рекламе на консультации, который вроде бы был согласен, а вроде и нет, с протоколом. В итоге было сказано нам, что мы потеряем госпошлины, а мы заплатили две госпошлины по 5000 рублей за две строки в названии. Оставалось несколько дней до конца срока госпошлины. Тоже непонятно — почему? Но так нам было сказано.
В результате после тринадцатого моего захода директор управляющей компании бизнес-центра проконсультировалась у стороннего юриста, и поняв, что нас просто дурят, сама направилась в этот комитет рекламы. Как мне потом стало известно, она пригрозила там, что будет обращаться в соответствующие органы. В итоге я пришел в четырнадцатый раз, и у меня всё приняли. Прошел месяц, раздался телефонный звонок, и нам сообщили, что можно прийти и получить разрешение.
Вот таким образом почти целый год мы получали разрешение, а вывеска была закрыта всё это время черной тканью. Вывеску открыли только в апреле 2020 года, но она в итоге осталась точно такой же, какой была нами изготовлена с самого начала — ничего не изменилось.
В сентябре того же года я с удовлетворением узнал об аресте руководителя комитета рекламы.
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