«Я был в комитете по рекламе 13 раз!» Как новосибирский бизнес-центр почти год согласовывал в мэрии одну вывеску

Как-то на общем собрании управляющей компании решили сделать на бизнес-центре вывеску: прошло два года с момента сдачи здания в эксплуатацию, собственники его достраивали, поскольку застройщик оказался банкротом, и хотели сделать как лучше: чтобы здание не стояло обезличенным. Было принято решение сделать красивую вывеску из объемных металлических букв, выполненных из нержавейки, и установить их над входом в здание. Естественно, все собственники, имевшие право голоса, проголосовали «за». Я почему это подчеркиваю, потому что в дальнейшем были придирки по подсчету голосов.



Изучив все документы по этому вопросу, руководство управляющей компании пришло к мнению, что указанная конструкция не является рекламной. К тому же данная надпись является аналогичной конструкции, например, установленной на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. В мае 2019 года конструкция была изготовлена и установлена в соответствии с разработанным проектом. Но в июле инспектором комитета рекламы мэрии было выдано предписание об устранении нарушений требования по установке рекламных конструкций. И вывеска была завешена по аналогии с другими предприятиями торговли, общепита и так далее. Весь город тогда в черных тряпках был. Ну, завешали — и завешали. Думали, что за месяц оформления всё решится.

