Бывший главный рекламщик Новосибирска вновь попытался обжаловать приговор — что из этого вышло

В июле 2022 года бывший главный рекламщик уже пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Тогда Новосибирский областной суд оставил срок, который осужденный должен провести в колонии, без изменений, но уменьшил штраф на 1 миллион рублей.

Ранее НГС писал о том, что бывшего депутата новосибирского Заксобрания арестовали в Москве по делу о крупной взятке.