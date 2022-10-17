Бывший главный рекламщик Новосибирска вновь попытался обжаловать приговор — что из этого вышло
Дмитрию Лобыне вменяли 9 эпизодов получения взяток и отмывание денег
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор по уголовному делу бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Текст определения появился на сайте суда. Как следует из документа, защитник экс-чиновника посчитал наказание необоснованно суровым.
18 апреля 2022 года его приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, а также штрафу 3 миллиона рублей за получение взяток, незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию преступных доходов.
Как установил суд, Дмитрий Лобыня лично и через посредника (в сентябре 2021 года
В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства меру пресечения обвиняемому последовательно изменяли с содержания под стражей на домашний арест, а затем — на подписку о невыезде и надлежащем поведении, но на последнем заседании в зал зашли конвойные. Журналистам Дмитрий Лобыня заявил, что жалеет, что стал чиновником.
В июле 2022 года бывший главный рекламщик уже пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Тогда Новосибирский областной суд оставил срок, который осужденный должен провести в колонии, без изменений, но уменьшил штраф на
Ранее НГС писал о том, что бывшего депутата новосибирского Заксобрания арестовали в Москве по делу о крупной взятке.