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Бывший главный рекламщик Новосибирска вновь попытался обжаловать приговор — что из этого вышло

Дмитрию Лобыне вменяли 9 эпизодов получения взяток и отмывание денег

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Приговор Дмитрий Лобыня выслушал еще в апреле 2022 года и с тех пор пытается его обжаловать

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Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор по уголовному делу бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Текст определения появился на сайте суда. Как следует из документа, защитник экс-чиновника посчитал наказание необоснованно суровым.

18 апреля 2022 года его приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, а также штрафу 3 миллиона рублей за получение взяток, незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию преступных доходов.

Как установил суд, Дмитрий Лобыня лично и через посредника (в сентябре 2021 года 61-летнюю Галину Магизову, помогавшую бывшему главному рекламщику, признали виновной и оштрафовали на 900 тысяч рублей) получил взяток на 899 тысяч рублей. За это чиновник обещал содействие и непрепятствование в размещении наружной рекламы в Новосибирске. Впоследствии Лобыня отмыл 420 тысяч из них через подконтрольные фирмы.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства меру пресечения обвиняемому последовательно изменяли с содержания под стражей на домашний арест, а затем — на подписку о невыезде и надлежащем поведении, но на последнем заседании в зал зашли конвойные. Журналистам Дмитрий Лобыня заявил, что жалеет, что стал чиновником.

В июле 2022 года бывший главный рекламщик уже пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Тогда Новосибирский областной суд оставил срок, который осужденный должен провести в колонии, без изменений, но уменьшил штраф на 1 миллион рублей.

Ранее НГС писал о том, что бывшего депутата новосибирского Заксобрания арестовали в Москве по делу о крупной взятке.

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