Добрались до «Светлого»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело — следователи проверяют нарушения в огромном микрорайоне

Поселком «Светлый», что находится недалеко от Новосибирска, неожиданно заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Неожиданно — потому что в новостной ленте города поселок давно не появлялся, и никаких скандалов, которым мог бы заинтересоваться главный следователь, не было. Как оказалось, один из жителей обратился в центральный аппарат СК через «ВКонтакте» и пожаловался на дороги, коммуникации и застройщика. В итоге местному СК поручили возбудить уголовное дело. На что пожаловался житель, что говорит застройщик и кто вообще строил «Светлый» — в материале НГС.
Поручено возбудить
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения новосибирца о нарушении прав жителей поселка Октябрьский. Жалоба от жителя микрорайона «Светлый» появилась в комментариях в аккаунте приемной председателя СК России во «ВКонтакте». В ней указано, что местный предприниматель выкупил 200 гектаров земли, которые были предназначены для индивидуального жилищного строительства.
— В последующем на этих участках без изменения их категории возведены многоквартирные дома и социальные учреждения. В микрорайоне не благоустроены автомобильные дороги, в том числе ведущие к образовательным учреждениям, а также отсутствует уличное освещение. Также застройщик не проводит ремонт коммуникационных систем школы и детского сада, — рассказали в пресс-службе СК России.
Проблемы есть, судя по обращению, и с изношенностью водопровода. Жители, по словам обратившегося, вынуждены пить некачественную воду. При этом неоднократные обращения в органы местного самоуправления результатов не принесли.
Как уточнили в пресс-службе СК России, местный следственный комитет уже начинал проверки по сообщениям о ненадлежащем состоянии дороги к образовательным учреждениям, об отсутствии электричества, качестве водоснабжения и транспортного сообщения. В этот раз глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о том, что удалось выяснить в ходе первоначальных проверок. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.
«Продолжаем улучшать объекты»
Представитель застройщика СФО «Основа» Вячеслав Лычко рассказал, что учредитель «Основы» Святозар Дарнев купил 200 гектаров земли у частных собственников. Изначально она относилась к землям сельхозназначения, но 18 октября 2010 года постановлением правительства Новосибирской области территорию перевели в земли поселений (копия документа имеется в распоряжении редакции НГС). Сегодня микрорайон «Светлый» включен в границы поселка Октябрьский Мошковского района.
— Строительство начато в 2010 году и продолжается сейчас. За этот период построены или строятся кварталы для разной целевой аудитории: «Светлый 2.0», «Французский квартал», «Тихий дворик», «Альпийский квартал» и жилой квартал высокой культуры «Ясный», — отметил Вячеслав Лычко.
Застройщик уверяет, что при строительстве новых ЖК и социальных объектов их сразу обеспечивают дорожной и иной инфраструктурной. В соответствии с нормативной документацией еще при проектировании новых объектов учитывали проезды и парковки. Всё это, как отмечает Вячеслав Лычко, жестко контролируется Госстройнадзором.
При этом, как отметили в СФО «Основа», строительство дороги к школе не было предусмотрено контрактом — она находится в ведении Барлакского сельсовета. Вячеслав Лычко говорит, что, по имеющейся у него информации, администрация сельсовета запланировала в начале 2024 года через конкурс найти организацию, которая подготовит проектно-сметную документацию для ремонта дороги.
Застройщик прокомментировал и жалобы на школу и детский сад, отметив, что школа работает в Светлом с 2020 года. По муниципальной программе учебное заведение передали в собственность Мошковскому району.
— Причем застройщик сдал школу полностью укомплектованной оборудованием. Приемка объекта проходила через госэкспертизу, плюс компания несет ответственность за устранение выявленных недочетов в течение 5 лет с момента сдачи объекта. То же самое касается детского сада, — объяснил Вячеслав Лычко.
Если у муниципальных властей возникают вопросы, которые попадают под гарантийное обслуживание, СФО «Основа» обязано их решить. Застройщик же уверяет, что они продолжают улучшать сданные объекты: покупают необходимый инвентарь и финансируют мероприятия школы.
Не согласен застройщик и с претензией по поводу качества воды в микрорайоне. В случае необходимости в «Светлом» проводят текущий или капитальный ремонт.
— Также в рамках действующего законодательства ресурсоснабжающая организация осуществляет отбор проб воды для проверки ее соответствия нормативным требованиям. Результаты отбора проб соответствуют нормативам. Кроме того, с целью поддержания качества поставляемого ресурса дважды в год проводится промывка системы водоснабжения, — перечислил представитель СФО «Основа».
Вячеслав Лычко оценил систему водоснабжения в микрорайоне как хорошую.
Кто строил «Светлый»?
Вокруг «Светлого» несколько десятков компаний-застройщиков, которые связаны с несколькими основными бизнесменами. Даже разные жилые кварталы строили разные компании. Например, квартал «Ясный» возводила компания СЗ «Юга-Строй». По данным «Контур.Фокуса», она была создана в 2021 году, директор — Алексей Прокопенко. Выручка компании на конец 2022 года составила 71,1 миллиона, а чистая прибыль — 700 тысяч. Четверть компании принадлежит Светозару Дарневу, по 20% — кооперативу гражданского взаимодействия «Основа» и Ирине Дарневой, 15% — Александру Прокопенко, еще по 5% — Антону Рехтину, Светлане Беккер, Наталье Кудрявцевой и Вячеславу Лычко.
«Французский квартал» и «Альпийский квартал» строил СЗ «Антарсити», который также был создан в 2021 году. По данным «Контур.Фокуса», управляет компанией Антон Рехтин. По данным сайта администрации сельсовета, он также является членом Совета депутатов Барлакского сельсовета от партии «Единая Россия». Застройщиком в равных долях владеют Светлана Беккер, Светозар Дарнев, Ирина Дарнева, «Основа» и Антон Рехтин — у всех по 20%. На конец 2022 года выручка компании составила 538 миллионов, а чистая прибыль — 53 миллиона рублей.
В кооператив «Основа» входят примерно те же личности. Председателем Совета кооператива, по данным «Контур.Фокуса», является Светозар Дарнев, а председателем правления — Вячеслав Лычко. Учредителями до 2021 года значились 13 физических и юридических лиц, но сейчас они все вычеркнуты, а новой информации нет. Выручка кооператива на конец 2022 года — 41 миллион, чистая прибыль — 285 тысяч рублей.
«Основа» учредила 8 юридических лиц: «Монолит-Строй», «Монолит-бетон», «Оплот», Специализированный Застройщик «Юга-Строй», Специализированный Застройщик «Антарсити», Специализированный Застройщик «Антарсиб». Также «Основа» учредила УК «Согласие», в управлении которой находят 48 домов, ей руководит Александр Воробьев, он же владеет 3,5% компании. 58% принадлежат Светозару Дарневу, 15% — «Основе», 12,5% — Максиму Елгину, 7% — Антону Рехтину, еще 4% — Светлана Беккер.
НГС несколько раз обращался к проблемам микрорайона Светлый. Даже в обзорном репортаже журналиста Стаса Соколова упоминаются претензии жителей к управляющей компании и жалобы на перебои с водой и электричеством, дополнительные начисления. В начале этого года жители таунхаусов пожаловались, что им запретили въезд на территорию ЖК.
В ноябре 2022 года в Светлом без отопления остались 22 дома. Прокуратура из-за этого начала проверку.