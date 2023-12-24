Добрались до «Светлого»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело — следователи проверяют нарушения в огромном микрорайоне

Поручено возбудить

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения новосибирца о нарушении прав жителей поселка Октябрьский. Жалоба от жителя микрорайона «Светлый» появилась в комментариях в аккаунте приемной председателя СК России во «ВКонтакте». В ней указано, что местный предприниматель выкупил 200 гектаров земли, которые были предназначены для индивидуального жилищного строительства.

— В последующем на этих участках без изменения их категории возведены многоквартирные дома и социальные учреждения. В микрорайоне не благоустроены автомобильные дороги, в том числе ведущие к образовательным учреждениям, а также отсутствует уличное освещение. Также застройщик не проводит ремонт коммуникационных систем школы и детского сада, — рассказали в пресс-службе СК России.