«Чухайте отсюда»: жители дешевых таунхаусов возмутились ценой их обслуживания — в ответ им заблокировали проезд к домам

Проект компании «Антар» «Светлый» в Мошковском районе — уже много лет стабильно растущий микрорайон. Здесь предлагают одни из самых дешевых новостроек, и люди едут сюда из-за низких цен, малонаселенных домов и сравнительно просторных таунхаусов с собственными участками. Внутри микрорайона уже появились новые кварталы: ЖК «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал», ЖК «Ясный».



Для последнего застройщик ввел некоммерческую форму управления — одноименное товарищество собственников недвижимости (ТСН). К каждому договору о приобретении жилья прилагался договор о порядке проживания — он, согласно предоставленным жителями записям, становился и основанием включения собственников в ТСН: у многих членов ТСН в реестре, например, не указана дата заявления — только дата подписания того самого договора.

