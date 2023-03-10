«Чухайте отсюда»: жители дешевых таунхаусов возмутились ценой их обслуживания — в ответ им заблокировали проезд к домам

В небольшом ЖК в Новосибирской области придумали оригинальный способ борьбы с задолженностью за обслуживание: нескольким должникам решили просто запретить въезд на территорию. При этом жители недовольны расценками за это самое обслуживание — смета, которую застройщик утвердил фактически самостоятельно, им кажется завышенной. Но изменить ее сложно: половина недвижимости в жилом квартале всё еще принадлежит компании и связанным с ней лицам. Подробности выяснила журналист НГС.
Проект компании «Антар» «Светлый» в Мошковском районе — уже много лет стабильно растущий микрорайон. Здесь предлагают одни из самых дешевых новостроек, и люди едут сюда из-за низких цен, малонаселенных домов и сравнительно просторных таунхаусов с собственными участками. Внутри микрорайона уже появились новые кварталы: ЖК «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал», ЖК «Ясный».
Для последнего застройщик ввел некоммерческую форму управления — одноименное товарищество собственников недвижимости (ТСН). К каждому договору о приобретении жилья прилагался договор о порядке проживания — он, согласно предоставленным жителями записям, становился и основанием включения собственников в ТСН: у многих членов ТСН в реестре, например, не указана дата заявления — только дата подписания того самого договора.
— Нам риелторы говорили, что ТСН — это для чистки снега. Что деньги будут небольшие: своя территория, озеленение не нужно, снег чистить не надо, вы ведь всё сами делаете. У нас тут таунхаусы с собственной землей, мы свою территорию чистим сами, снег кидаем на проезжую часть, и трактор это всё убирает, — рассказала жительница «Ясного» Екатерина.
«Небольшие деньги» оказались суммой в 2,8 тысячи рублей. В эту сумму не входят платежи за газ, свет, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, интернет. Общая сумма в месяц за таунхаус площадью около 85 квадратных метров фактически в деревне оказывается в районе 10 тысяч рублей.
По смете за 2022 год на содержание квартала из 100 таунхаусов выходило 3,66 миллиона рублей. При этом, возмущаются жители квартала, дороже всего им обходятся не дворники или охранники, а руководящий состав: на зарплату председателя заложено 45 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч — на бухгалтера, еще 24 тысячи в месяц — налог на их зарплату.
— Юридическое обслуживание — 90 тысяч в год. Вероятно, если мы сейчас на них в суд подадим, они на наши же деньги и будут защищаться, — иронизирует Екатерина.
Смету, создание и навязывание ТСН жители «Ясного» пытались оспорить через прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию, но в ведомствах им помочь не смогли: формально ТСН действует законно при поддержке большинства аффилированных с ним голосов.
— Мы договаривались, что предложим свою смету, корректировки. Нам начали говорить, мол, мы вас выселяем: индивидуально разговариваем, выкупаем жилье, перевозим ваши вещички — чухайте отсюда, зачем вы нам нужны? Это какая-то детская позиция, я от застройщика такого не ожидала, — говорит Екатерина.
Платить согласились не все. Как-то опротестовать смету жители не могут: большая часть недвижимости сегодня не распродана, то есть принадлежит застройщику, а все вопросы решаются большинством голосов. Состав учредителей застройщика, компании «Юга-Строй», повторяет состав членов правления ТСН «Ясный»: супруги Дарневы, Светозар и Ирина, которых представляет на собраниях Вячеслав Лычко, Александр Прокопенко, кооператив гражданского взаимодействия «Основа».
3 марта правление ТСН решило, что должникам въезд на территорию квартала запрещен. Такое решение жители иронично сравнили с ограничением доступа в подъезд при задолженности за услуги УК. Председатель ТСН Николай Романов заверил журналиста НГС, что это фактически была просто угроза.
— Это чтобы побудить людей к оплате. Кстати, сработало: один из должников погасил примерно треть задолженности с учетом того, что он не платил вообще никогда, — сказал он.
Тем не менее жители в выходные просто не смогли открыть ворота, которые работают по звонку, и оказались заблокированы в «Ясном». Выбраться из него можно было только пешком, через калитку. После жалоб главе Мошковского сельсовета и его обращением к ТСН на внеочередном собрании члены правления «Ясного» решили отложить угрозы еще на месяц и «провести встречи с каждым из должников».
По словам Николая Романова, сейчас готовят новую смету, которую вынесут на утверждение
— Та же «Гармония» — 3 тысячи, «Малахит» — 48 рублей за квадратный метр. Если у нас средняя площадь 85 квадратов, то это меньше 35 рублей за квадрат, — подсчитал он. — Мы — аналогия управляющей компании, но ТСН — это некоммерческая управляющая организация, мы не ставим в край угла извлечение прибыли. Все деньги, которые жители платят, идут на общее имущество. Здесь никто ни на кого не давит. Даже имея большинство, застройщик слушает людей, что они хотят.
Активные жители с этим не согласны. Они обратились к юристам, но ответ получили неутешительный: либо продавать жилье и бежать, либо ждать, когда будут достроены и проданы остальные дома, и менять ситуацию большинством реально живущих в них людей. Ряд несоответствий законам нашли в правилах проживания: например, угрозы переместить неправильно припаркованное авто за счет его владельца или право ТСН штрафовать жителей. Это и вовсе подпадает под статью о самоуправстве, резюмирует эксперт в комментариях к документу (имеется в распоряжении редакции НГС).
Единственные рычаги воздействия, которые сегодня есть у жителей «Ясного», это прокуратура и администрация сельсовета. Как надолго хватит тех и других — большой вопрос.
При этом жители «Светлого» не в первый раз жалуются на странные решения застройщика: в