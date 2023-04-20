Париж в Мошково: смотрим на поселок супердешевого жилья с бульваром и Эйфелевой башней — чем недовольны жильцы

Тем не менее у таких загородных поселков, несомненно, есть будущее, это подтверждает опыт многих стран. Во-первых, современные технологии в принципе позволяют всё больше и больше работы выполнять онлайн (хотя бы частично), что лишает человека необходимости каждый день ехать куда-то в офис. Но даже если такая необходимость и есть, дорога из Академгородка до центра города займет времени не меньше, чем поездка из поселка Светлый.