Париж в Мошково: смотрим на поселок супердешевого жилья с бульваром и Эйфелевой башней — чем недовольны жильцы

Поселок Светлый в последнее время несколько раз становился местом скандалов: то жители многоквартирных домов жалуются на отсутствие тепла, то обитатели таунхаусов возмущаются стоимостью дополнительных услуг управляющей компании. Обозреватель НГС Стас Соколов решил съездить в это необычное место, чтобы посмотреть, как живут люди в маленьком городе, построенном с нуля всего за десять лет.
Есть удаленные районы, есть городские пригороды, есть, наконец, давно возникшие города-спутники. Но этим список мест, где горожанин может купить жилье подешевле, не ограничивается. Как показывает пример поселка Светлый, маленький отдельный город можно построить буквально в чистом поле.
Если ехать по Северному объезду вечером, Светлый возникает как мираж: среди полей, сёл и дачных поселков вдруг появляется небольшая зона городской застройки, с ярко освещенной площадью перед симпатичной пятиэтажкой с кокетливыми французскими балконами и аккуратными вывесками магазинов на первом этаже.
Светлый в Мошковском районе — проект компании «Антар» (входит в основанный Светозаром Дарневым кооператив гражданского взаимодействия «Основа»). Идея была проста, но по-своему революционна: взять недорого участок земли за пределами города и предложить покупателям жилья низкие цены. Когда проект только начинался, маленькую студию здесь можно было купить чуть ли не за
Светлый находится от города не так далеко. Формально до административной границы Калининского района отсюда всего
Симпатичный дом с французскими балконами, который видишь с трассы, оказывается витриной, за которой вас встречают здания уже куда менее жизнерадостного внешнего вида — отделанные серой плиткой, они, кажется, пытаются убедить вас в том, что жилье тут ну очень недорогое.
В части зданий квартиры находятся и в цокольном этаже, и в мансардах. В центре большого города, где каждый метр земли золотой, это в принципе нормально, но здесь, в окружении полей и рощ, которые начинаются буквально через 100 метров, такая утилитарность смотрится чрезмерной.
В поселке уже есть несколько улиц, одна из них носит название Локтинская. Трудно сказать, имеет ли она отношение к мэру Новосибирска. Неподалеку от Светлого находится село Локти, но улица ведет куда-то в сторону города.
В Светлом уже есть какой-то минимальный набор инфраструктуры. Кроме школы, детского сада и двух супермаркетов разных торговых сетей на первых этажах то там, то здесь видны где парикмахерская, где доставка суши, где детский спортивный клуб.
Не хватает разве что местной администрации (управляющая компания делит здание с детским садом и детским спортивным клубом) и церкви. Место последней в какой-то мере заменяет сооружение с политически корректным названием мемориал «Благодарности предкам». Сверху сооружения не крест, полумесяц или какой-то другой символ отдельной религии, а руки, держащие стеклянный шар.
Светлый уже успел обзавестись собственными пригородами. Оставив место для роста городской части, застройщик запустил сразу целую серию небольших поселков с двух- и трехэтажными домами. К ним из городской части через пустырь ведет дорожка с фонарями.
Поселок «Французский квартал» начинается с четырехэтажного дома с просторными террасами на верхнем этаже и сооружением, призванным изображать Эйфелеву башню. Пока здесь пустовато, но видно, что первый этаж здания отведен под коммерческую аренду, так что можно ожидать появления здесь хотя бы какой-нибудь пекарни с круассанами. А если дело пойдет хорошо, то и винного бара.
«Французский квартал» смотрится уже куда веселей. Невысокие дома, большие пространства между ними, относительная ухоженность, которая видна даже весной. На первых этажах у квартир имеются собственные пространства, которые можно обустроить по своему вкусу.
Пока, похоже, владельцы квартир только начали сюда переезжать, место выглядит довольно пустынным. Но в окошках уже видна жизнь, на детской площадке играют дети, а на террасах, предназначенных для отдыха на свежем воздухе, кое-где уже образовались маленькие кладовки.
За «Французским кварталом» следуют еще несколько кварталов с отдельными домами или таунхаусами. Здешние виды напоминают какие-то американские пригороды с одинаковыми домиками, лужайками, маленькими двориками и жизнью, которая полностью связана с автомобилем. Потому что без машины тут точно никак.
Строительство в этом странном пригороде продолжается. За «Французским» сейчас возводится «Альпийский квартал». Благо, земли вокруг полно, ближайший населенный пункт — поселок Октябрьский — находится в трех километрах. Собственно, именно частью Октябрьского до сих пор и числится Светлый, хотя уже перерос прописавший его на своей площади населенный пункт.
Жизнь в таком пригородном поселке имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, обитатели могут радоваться близости к природе, но эта близость оборачивается удаленностью от благ цивилизации. Во всём поселке есть одно-единственное кафе — павильон в районе остановки. И то может работать не всегда.
Претензии у жильцов есть и к работе управляющей компании. Люди жалуются на перебои с водой и электричеством, дополнительные начисления и, скажем так, недостаток внимания со стороны сотрудников управляющей компании в целом. В той или иной степени подобные проблемы, конечно, могут возникать и в городе. Однако там они довольно быстро становятся достоянием общественности и властям приходится подключаться к их решению. Происшествия же в поселке Мошковского района общественность интересуют уже куда меньше.
Тем не менее у таких загородных поселков, несомненно, есть будущее, это подтверждает опыт многих стран. Во-первых, современные технологии в принципе позволяют всё больше и больше работы выполнять онлайн (хотя бы частично), что лишает человека необходимости каждый день ехать куда-то в офис. Но даже если такая необходимость и есть, дорога из Академгородка до центра города займет времени не меньше, чем поездка из поселка Светлый.
Светлый начинался с домов, главным достоинством которых были низкие цены. С появлением в поселке более комфортного жилья сюда, дай бог, подтянется и более состоятельная публика, которая приведет с собой и более комфортную среду. Появятся кафе, куда можно будет зайти посидеть вечером, расширится список доступных сервисов. Да и застройщику придется потратить больше усилий на благоустройство, чтобы эту новую публику привлечь. Так глядишь — и жалоб на перебои с водой и электричеством станет поменьше.
Жить, не покидая свой микрорайон, можно и в 5 минутах езды до ближайшей станции метро. В микрорайоне Европейский берег, например, даже в разгар рабочего дня трудно найти место для парковки. А количество кафе, кондитерских и баров уже перевалило за десяток и постоянно растет.