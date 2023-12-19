Завернули в ковер: сибирячку осудили за убийство 13-летней давности — жертву ей помогли похоронить знакомые

Об этом сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте». Суд установил, что убийство было совершено ночью 6 ноября 2010 года в рабочем поселке Сузун.



— Подсудимая в р.п. Сузун клинком ножа нанесла своему знакомому мужчине один удар в шею. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия, — указано в сообщении.

