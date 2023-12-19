Завернули в ковер: сибирячку осудили за убийство 13-летней давности — жертву ей помогли похоронить знакомые

В Новосибирской области осудили местную жительницу за убийство 13-летней давности. Сибирячка вонзила в шею мужчины клинок ножа — похоронить убитого сибирячке помогли знакомые.
Об этом сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте». Суд установил, что убийство было совершено ночью 6 ноября 2010 года в рабочем поселке Сузун.
— Подсудимая в р.п. Сузун клинком ножа нанесла своему знакомому мужчине один удар в шею. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия, — указано в сообщении.
Уточняется, что женщина и мужчина были знакомы несколько лет и являлись собутыльниками — они иногда распивали в компании спиртные напитки. В день, когда произошел инцидент, также проходило застолье, после которого и был убит мужчина.
— Товарищи помогли женщине похоронить жертву: двое мужчин вырыли у нее в огороде яму, завернули потерпевшего в ковер и засыпали землей, — указано в сообщении. — Не выдавшие тайну подруги были освобождены от уголовной ответственности, так как истек срок давности привлечения их к уголовной ответственности.
Уголовное дело в отношении сибирячки возбудили по статье об убийстве (ст. 105 ч. 1 УК РФ). В сообщении уточняется, что подсудимая признала свою вину, но просила назначить ей условное наказание.
— В процессе подсудимая заявила, что она постаралась вычеркнуть это из памяти и забыть все, как страшный сон, — сообщили специалисты.
Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
— Осужденная, полагая, что назначенное наказание в виде реального лишения свободы слишком суровое, изъявила желание подать на приговор суда апелляционную жалобу, — уточнили на сайте Сузунского районного суда Новосибирской области.
В середине декабря стало известно, что в Новосибирской области мужчину будут судить за убийство жениха в день свадьбы. Материалы дела направили в Коченевский районный суд.