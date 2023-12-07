В Новосибирске возбудили уголовное дело о покушении на теракт возле военкомата

В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт из-за того, что у военкомата обнаружили самодельную бомбу.
— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на теракт). Подозреваемых пока нет, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — сообщил 7 декабря источник НГС в правоохранительных органах.
Об обнаружении взрывного устройства стало известно 5 декабря. Его нашли ночью у военкомата на улице Шамшурина. Подозрительный предмет нашли сотрудники службы безопасности военкомата, на место выезжала группа разминирования инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Подозрительный предмет обезвредели, его элементы отправили на взрывотехническую экспертизу.