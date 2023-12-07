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В Новосибирске возбудили уголовное дело о покушении на теракт возле военкомата

Поводом стало обнаружение самодельной бомбы

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В деле разбираются правоохранительные органы

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В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт из-за того, что у военкомата обнаружили самодельную бомбу.

— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на теракт). Подозреваемых пока нет, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — сообщил 7 декабря источник НГС в правоохранительных органах.

Об обнаружении взрывного устройства стало известно 5 декабря. Его нашли ночью у военкомата на улице Шамшурина. Подозрительный предмет нашли сотрудники службы безопасности военкомата, на место выезжала группа разминирования инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Подозрительный предмет обезвредели, его элементы отправили на взрывотехническую экспертизу.

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