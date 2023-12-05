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СрочноУ военкомата нашли самодельную бомбу
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«Внутри был таймер»: у военкомата в Новосибирске нашли самодельную бомбу

Находку обезвредили

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Устройство обнаружили прежде, чем оно сработало

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Ночью возле военкомата на улице Шамшурина в Новосибирске нашли емкость, в которой, по предварительным данным, было взрывчатое вещество. Это редакции НГС подтвердил источник в правоохранительных органах.

По информации телеграм-канала SHOT, внутри емкости располагался таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета — всё это было запитано батарейкой «Крона». Приехавшие к военкомату саперы уничтожили находку при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте. Фрагменты устройства были отправлены экспертам. Полиция ищет того, кто оставил устройство у военкомата.

После публикации был получен комментарий от пресс-службы Росгвардии:

По сообщению от службы безопасности военного комиссариата об обнаружении подозрительного предмета, на место выехали сотрудники группы разминирования инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области. Саперы ОМОН осмотрели находку и идентифицировали ее как предмет, схожий с самодельным взрывным устройством. Совместно с взрывотехниками УФСБ России по Новосибирской области подозрительный предмет был дообследован и с помощью специального оборудования приведен в безопасное состояние. Элементы конструкции были направлены для проведения взрывотехнической экспертизы.

Ранее НГС писал о задержании 74-летней женщины. Она кинула в двери военкомата Дзержинского района коктейль Молотова.

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