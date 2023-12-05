«Внутри был таймер»: у военкомата в Новосибирске нашли самодельную бомбу

Ночью возле военкомата на улице Шамшурина в Новосибирске нашли емкость, в которой, по предварительным данным, было взрывчатое вещество. Это редакции НГС подтвердил источник в правоохранительных органах.

По информации телеграм-канала SHOT, внутри емкости располагался таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета — всё это было запитано батарейкой «Крона». Приехавшие к военкомату саперы уничтожили находку при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте. Фрагменты устройства были отправлены экспертам. Полиция ищет того, кто оставил устройство у военкомата.