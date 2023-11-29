Убийца, осужденный на 23 года, подал на апелляцию в суд Новосибирска — он настаивал, что невиновен

В Новосибирске сегодня, 29 ноября, апелляционный суд оставил без изменений приговор по жалобе убийцы и грабителя, осужденного на 23 года. В сентябре этого года жителя Забайкальского края признали виновным в убийстве водителя грузового такси. Осужденный с приговором не согласился.