Убийца, осужденный на 23 года, подал на апелляцию в суд Новосибирска — он настаивал, что невиновен

В Новосибирске сегодня, 29 ноября, апелляционный суд оставил без изменений приговор по жалобе убийцы и грабителя, осужденного на 23 года. В сентябре этого года жителя Забайкальского края признали виновным в убийстве водителя грузового такси. Осужденный с приговором не согласился.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, 59-летнего Юрия Немерова обвинили, что он вечером 18 февраля 2023 года взял обрез охотничьего ружья 16 калибра и патроны. Под предлогом грузоперевозки Юрий Немеров заманил водителя такси в Шилкинский район Забайкальского края и убил мужчину двумя выстрелами. Тело таксиста обвиняемый спрятал на обочине дороги, забрал автомобиль убитого «Mitsubishi Canter», деньги и имущество стоимостью 1,3 миллиона рублей.
Юрия Немерова осудили по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия), пунктам «б, в», части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 23 года с последующим ограничением свободы на 2 года. Первые 5 лет обвиненный должен был отбывать в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Осужденный оспаривал приговор, настаивая на своей невиновности.
— Осужденный оспаривал приговор, настаивая на своей невиновности. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и не нашёл оснований для изменения приговора, отклонил жалобы стороны защиты, подтвердил правильность квалификации содеянного, доказанность вины и справедливость назначенного осужденному наказания, — добавили в пресс-службе прокуратуры.
Приговор суда вступил в законную силу.
В Новосибирске в ноябре вынесли приговор мужчине за убийство жены на улице Татьяны Снежиной в 2022 году. Ему дали 6 лет лишения свободы.