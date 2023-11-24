В Новосибирске задержали молодого человека, которого подозревают в осквернении Вечного огня

В Новосибирске полицейские задержали молодого человека которого подозревают в осквернении Вечный огонь в сквере «Монумент Славы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— 21-летний гражданин был задержан сотрудниками полиции в ходе патрулирования. Собранные полицейскими материалы переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», в ночь с 23 на 24 ноября молодой человек после пари со знакомым справил нужду в Вечный огонь.
Ранее на сибиряка, который сжигал цветы в Вечном огне на мемориале Победы, возбудили уголовное дело.