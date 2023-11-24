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СрочноЮношу подозревают в осквернении Вечного огня
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В Новосибирске задержали молодого человека, которого подозревают в осквернении Вечного огня

Инцидент произошел в сквере «Монумент Славы»

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Юношу задержали во время патрулирования

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В Новосибирске полицейские задержали молодого человека которого подозревают в осквернении Вечный огонь в сквере «Монумент Славы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— 21-летний гражданин был задержан сотрудниками полиции в ходе патрулирования. Собранные полицейскими материалы переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения, — пояснили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», в ночь с 23 на 24 ноября молодой человек после пари со знакомым справил нужду в Вечный огонь.

Ранее на сибиряка, который сжигал цветы в Вечном огне на мемориале Победы, возбудили уголовное дело.

Вечный огоньМонумент СлавыНовосибирск
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