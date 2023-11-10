Прокуратура потребовала от гендиректора «Аэрофлота» исправиться — проблема была с рейсом из Таиланда, севшим в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратуры внесла представление гендиректору «Аэрофлота» Сергею Александровскому и возбудила административное дело из-за рейса «Пхукет-Красноярск». Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел еще 23 октября. Тогда самолету «Аэрофлота», который летел с Пхукета в Красноярск пришлось из-за непогодв сесть в Новосибирске в аэропорте Толмачево.
— При этом в нарушение требований закона авиакомпания не обеспечила всех пассажиров рейса размещением в гостинице в период более 9-часового ожидания вылета воздушного судна, — отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Гендиректору ПАО «Аэрофлот» было внесено представление об устранении нарушений закона. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ «Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг, совершенные повторно».
Ранее «Аэрофлот» по инициативе Красноярского транспортного прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ в связи с непредоставлением в городе Красноярске пассажирам авиарейса полагающихся услуг.
Вчера стало известно, что Росавиация решила возобновить расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области.