Труп нашли в водосточной яме: трех новосибирцев взяли под стражу по делу об убийстве

В Новосибирской области заключили под стражу трех жителей Баганского района. Как сообщили в пресс-службе Карасукского районного суда региона, их обвинили в умышленном убийстве своего знакомого.
Детали произошедшего в сообщении не уточняются. Указано, что труп сибиряка был обнаружен в селе Баган в наполненной водой водосточной яме.
Сибирякам предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц). Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 14 суток. Она действует до 3 декабря этого года.
НГС направил запрос в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В октябре в Барнауле нашли тело 43-летней женщины. Как уточняют следователи, труп был обезображен.