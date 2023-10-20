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Труп нашли в водосточной яме: трех новосибирцев взяли под стражу по делу об убийстве

Инцидент произошел в Баганском районе

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Их обвинили в умышленном убийстве своего знакомого

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В Новосибирской области заключили под стражу трех жителей Баганского района. Как сообщили в пресс-службе Карасукского районного суда региона, их обвинили в умышленном убийстве своего знакомого.

Детали произошедшего в сообщении не уточняются. Указано, что труп сибиряка был обнаружен в селе Баган в наполненной водой водосточной яме.

Сибирякам предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц). Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 14 суток. Она действует до 3 декабря этого года.

НГС направил запрос в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В октябре в Барнауле нашли тело 43-летней женщины. Как уточняют следователи, труп был обезображен.

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