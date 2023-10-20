Больные малыши, убитый муж и уголовное дело. Что известно о матери 20 детей, которая проходит по делу о торговле младенцами

Девочка, которая стала донором для своего брата, как говорит Галина, осталась жива. Сейчас ей должно быть уже 17–18 лет.

— У Юли какой-то мальчик плохо рос, в школе не появлялся. Я к ним ходила домой на домашнее обучение, когда дети были во 2-м и 3-м классе. Юля записала Варю и Саймона в один класс, потому что мальчик, видимо, немного отставал. Потом я стала заниматься дома с Петей, потому что он сильно болел. Он мог ручку бросить, лечь на парту и сказать, что устал, — поделилась подруга семьи.

Следователи заинтересовалось 47-летней многодетной матерью, когда врачи нашли в крови младшего ребенка вещества, которые запрещено применять при его заболевании. Тогда медики обратились в правоохранительные органы, а СК возбудил уголовное дело.

— Этот мальчик просто появился в семье еще младенцем. Ребенок был настолько больной, думали, что не выживет. Недавно со старшим ребенком Юли встречалась и спрашивала: «А Паша-то у вас живой?» Мальчик постоянно лежал в больнице то ли из-за болезни сердца, то ли желудка, — вспомнила подруга семьи.