Больные малыши, убитый муж и уголовное дело. Что известно о матери 20 детей, которая проходит по делу о торговле младенцами

Во вторник, 16 октября, в Москве задержали 47-летнюю Юлию — мать 20 детей, нескольких из которых она усыновила. Ее вместе с подельницами подозревают в торговле людьми с использованием подделки документов и умышленном причинении вреда здоровью ребенка.
Дело в том, что государство платит пособие за каждого ребенка, а за ребенка-инвалида — больше 30 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, женщина регулярно получала помощь от различных благотворительных организаций.
По версии следствия, Юлия находила женщин, которые были готовы отдавать своих новорожденных детей. Она подделывала документы и регистрировала малышей как рожденных суррогатной матерью. И биологические матери передали детей своей подельнице.
Ранее Следственный комитет также предъявил обвинения по статье о торговле людьми двум другим женщинам, которые помогали Юлии в продаже детей. Самой многодетной матери грозит до 15 лет лишения свободы.
На самом деле 20 детей
Близкая подруга семьи Галина, которая на протяжении пяти лет учила приемных и родных детей Юлии на домашнем обучении, рассказала MSK1.RU подробности. По ее словам, про торговлю детьми она ничего не знала, но понимала, как многие из них появлялись в семье.
— Я в последний раз с Юлей встречалась в 2017 году. У нее было 20 детей, поэтому я очень удивляюсь, когда вижу, что про каких-то 15 пишут. Там, правда, были старшие, которые жили отдельно. Их как раз пять человек было, из них трое мальчишек. А потом у одного из них нашли онкологию. Ее муж тогда сразу свалил. Юля осталась одна с больным ребенком, — рассказала MSK1.RU подруга семьи.
Юлии пришлось воспитывать пятерых детей самостоятельно, практически без поддержки близких. Когда у нее заболел младший сын, женщина решила родить еще одного ребенка, чтобы он стал донором для другого.
— Юля работала в больнице, где она встретилась со вторым своим мужем, который был там реаниматологом. Понимала, что ей нужен ребенок — донор для младшенького. Вот они с Толей и зачали его. И тогда родилась Варя (имя несовершеннолетних героев публикации изменены по требованиям российского законодательства. — Прим. ред.), — добавила Галина.
После этого многодетная мать вместе со своим вторым мужем Анатолием взяли домой, как говорит подруга, мальчика из цыганской семьи.
— Они так полюбили этого Саймона, что взяли и усыновили его, — рассказала Галина. — И это происходило с подачи мужа. Цыганскому мальчику совсем недавно 18 лет исполнилось.
Убили второго мужа
Вроде после первого неудачного брака жизнь Юлии начала налаживаться. Но семейное счастье было недолгим.
— Помню, что Юля была беременна, когда у Толи на работе случилось несчастье. Умерла какая-то пациентка. Видимо, из-за врачебной ошибки. Муж этой девушки взял и убил Толика. Я не знаю, что именно тогда произошло. Но в итоге Толя погиб, — поделилась Галина.
По словам подруги семьи, свекровь попросила Юлю не делать аборт и оставить ребенка в память о погибшем сыне. Она пообещала помогать ей с детьми.
— Вот родился Петька, но был он очень больной, — рассказала Галина. — У него что-то было с сердцем. У Юли-то на тот момент получилось родить пять детей, а все остальные — приемные.
Девочка, которая стала донором для своего брата, как говорит Галина, осталась жива. Сейчас ей должно быть уже 17–18 лет.
— У Юли какой-то мальчик плохо рос, в школе не появлялся. Я к ним ходила домой на домашнее обучение, когда дети были во 2-м и 3-м классе. Юля записала Варю и Саймона в один класс, потому что мальчик, видимо, немного отставал. Потом я стала заниматься дома с Петей, потому что он сильно болел. Он мог ручку бросить, лечь на парту и сказать, что устал, — поделилась подруга семьи.
Следователи заинтересовалось 47-летней многодетной матерью, когда врачи нашли в крови младшего ребенка вещества, которые запрещено применять при его заболевании. Тогда медики обратились в правоохранительные органы, а СК возбудил уголовное дело.
— Этот мальчик просто появился в семье еще младенцем. Ребенок был настолько больной, думали, что не выживет. Недавно со старшим ребенком Юли встречалась и спрашивала: «А Паша-то у вас живой?» Мальчик постоянно лежал в больнице то ли из-за болезни сердца, то ли желудка, — вспомнила подруга семьи.
Летали в Дубай и Крым
По словам подруги семьи, роковой ошибкой со стороны Юлии стало то, что она выгнала из квартиры Саймона, которого когда-то забрала из цыганской семьи.
— Ему 18 лет исполнилось. Не знаю, поругались они или нет, но она ему сказала: «Ты уже взрослый, живи сам, как хочешь». И из квартиры сказала ему выписаться, что он и сделал. Юля на него квартиру от государства и не получила, — поделилась Галина.
Как говорит Галина, она не понимает, почему Юлию подозревают в торговле детьми, ведь женщина буквально спасала ребят, которые были никому не нужны.
— Помню, что у Юли были и двойняшки, и тройняшки. Но когда я к ней домой приходила, то было чистенько, тепло. Всегда пахло вкусной едой. Летом они уезжали на дачу, а иногда и на отдых, — рассказала подруга семьи.
— Она не просто спасала детей, она брала тех, с которыми никто не хочет возиться. А Юля их выхаживала. Там проблем-то было полно — и со здоровьем, и со всем остальным. Думаю, что с мальчиком, из-за которого ее задержали, могла произойти ошибка. Он же очень больной, — считает подруга семьи.
После новости о задержании 47-летней Юлии многие соседи не могли в это поверить. По словам местных, они находятся в шоке после того, как следователи пришли в квартиру многодетной матери с обысками.
— Дом на ушах стоит, — рассказала MSK1.RU одна из соседок многодетной матери. — Говорят, дети ревели у подъезда, сидели пару дней назад, потому что маму забрали. Я думаю, зря это всё. Нужно хотя бы под домашний арест посадить.
«Самая счастливая мама»
В 2011 году СМИ называли 47-летнюю Юлию «самой счастливой мамой». На тот момент у женщины было уже как минимум шесть детей. Тогда она говорила, что останавливаться не собирается, потому что «чем больше детей, тем легче их воспитывать». Подробнее об этой истории мы рассказывали в отдельном материале.
Судя по документам на детей и показаниям матери, 5 из 15 несовершеннолетних приходятся ей родными: двое 2015 года, а также 2016, 2018 и 2019 годов рождения.
Но выяснилось, что еще в 2010 году женщина пережила операцию, после которой собственных детей иметь не могла. Генетическая экспертиза также подтвердила, что между детьми и их матерью нет родства.
— А что такого-то? Не может женщина детей иметь, но счастья то хочется, — встала на защиту Юлии соседка по дому. — Я с ее детишками общалась. Очень милые ребята.
Но прокуроры считают, что женщина не такая хорошая мать, как это может показаться со стороны.
— Имеются основания полагать, что в отношении малолетних мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были свершены противоправные действия, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Кроме того, следователи, учитывая результаты проверки, придерживаются версии, что детей купили, а документы о материнстве подделали.
— Я не знаю, какая может быть торговля детьми у такой женщины. Может быть, родители и не бесплатно отдавали своих детей. У нас же взятки любят брать.
У задержанной соучастницы Юлии, по данным «112», есть шелтер (что-то наподобие приюта или убежища. — Прим. ред.) для девушек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Как сообщает издание, у нее тоже целая куча детей — 15.
Известно, что вторая подозреваемая вместе с мужем занималась шелтером несколько лет, а 13 октября заявила о его закрытии.
Следователи вместе с оперативными сотрудниками провели 14 обысков по местам жительства, изучили документацию, а также назначили несколько судебно-медицинских экспертиз.
В среду, 18 октября, Преображенский суд Москвы на 2 месяца арестовал мать детей, которая проходит по делу о торговле людьми. В тот же день силовики провели обыски в частной клинике. По данным следствия, там обвиняемая получила документы с ложными медицинскими данными.
Ранее мы рассказывали, как три женщины пытались продать новорожденную за 60 тысяч рублей. Инцидент произошел 15 мая в одном из торговых центров на севере Москвы. Подозреваемые продали новорожденную девочку за 60 тысяч рублей.
Покупателем же оказалась сотрудница правоохранительных органов, которая работала в рамках оперативного эксперимента. Женщин задержали, а младенца отправили в специализированное медицинское учреждение.