Тюремный романс: как женщина-следователь влюбилась в бандита и помогала ему бежать

Последний бандит СССР Сергей Мадуев стал известен на всю страну после неудачной попытки побега из питерских «Крестов». Помогала ему в этом следователь Генпрокуратуры Наталья Воронцова, которая вела дело и влюбилась в уголовника-рецидивиста.
История Мадуева и Воронцовой легла в основу художественного фильма «Тюремный романс», но в жизни всё сложилось еще драматичнее, чем в картине. Как именно — смотрите в коротком видео выше.
Мадуева удалось поймать в 1991 году, на его счету к тому моменту было больше 50 эпизодов ограблений и 10 убийств. За всё это ему грозила смертная казнь. Он был циничен, жесток, на допросах не раскаялся ни в одном преступлении, но при этом был невероятно харизматичен. Те, кто с ним общался, отмечали, что даже сыгравший его актер Александр Абдулов не смог передать магнетизм Мадуева. Это и использовал бандит, чтобы избежать приговора.
К 1991 году Наталья Воронцова построила блестящую карьеру в прокуратуре, на ее обостренном чувстве справедливости и стал играть преступник. На допросах он указывал на несостыковки в деле, давил на жалость. Наталья и сама не заметила, как прониклась к бандиту симпатией и не смогла отказать, когда Сергей попросил принести ему пистолет.
Побег не удался, а причастность к нему Натальи быстро установили.
Удивительно, но этот роман действительно помог Мадуеву избежать смерти — разбирательство затянулось, и в это время на смертную казнь объявили мораторий. Бандит получил пожизненное и умер от сахарного диабета через 7 лет в «Черном дельфине».
Наталье дали семь лет тюрьмы. Но, кажется, самым страшным в этой истории для нее было не осуждение, а признание ее возлюбленного в том, что он просто ее использовал.
Бывший следователь с разбитым сердцем вышла через пять лет и уехала к родителям в Житомир. Там она познакомилась с мужчиной и вышла замуж. Поскольку путь в прокуратуру был для нее закрыт, Наталья устроилась адвокатом по гражданским делам. А чтобы поставить точку в многочисленных вопросах о ее прошлом, решила написать книгу и назвать ее «Истина о тюремном романсе».