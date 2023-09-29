Тюремный романс: как женщина-следователь влюбилась в бандита и помогала ему бежать

Мадуева удалось поймать в 1991 году, на его счету к тому моменту было больше 50 эпизодов ограблений и 10 убийств. За всё это ему грозила смертная казнь. Он был циничен, жесток, на допросах не раскаялся ни в одном преступлении, но при этом был невероятно харизматичен. Те, кто с ним общался, отмечали, что даже сыгравший его актер Александр Абдулов не смог передать магнетизм Мадуева. Это и использовал бандит, чтобы избежать приговора.

