Новосибирский кадровик тайком оформила денежный займ на соискателя работы — что ее ждёт

Кадровика новосибирской компании судят за мошенничество. По данным МВД, женщина при своем увольнении воспользовалась базой данных работодателя и тайком оформила микрозайм на соискателя работы. Полученные деньги она присвоила и потратила.
— Работая в одной из компаний города Новосибирска старшим менеджером по подбору персонала, женщина имела доступ к персональным данным кандидатов на работу. После увольнения воспользовавшись этой информацией, злоумышленница оформила займ на одного из граждан на общую сумму более 40 тысяч рублей. Похищенные денежные средства обвиняемая потратила на личные нужды, — сообщили в областном главке полиции 12 сентября.
Во время расследования дела кадровик во всем созналась и возместила ущерб потерпевшему. Материалы уголовное дела по ч.1 ст.159 УК (мошенничество) направлены в суд Центрального района Новосибирска для рассмотрения.
В августе сибирячка добилась компенсации морального ущерба за то, что на нее оформили микрозайм на 5 тысяч рублей, который она не просила. Дело женщина выиграла в Зюзинском суде города Москвы: компенсация составила одну тысячу рублей.