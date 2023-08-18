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Сибирячка съездила в Москву, чтобы отбиться от микрозайма: ей присудили компенсацию в 1000 рублей

Женщина просила на суде 100 тысяч

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Директор компании «VIVA Деньги» (АО МФК «ЦФП») Андрей Черпалюк и Елена Гавровская

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Жительница Новосибирска Елена Гавровская добилась компенсации морального ущерба за то, что на нее оформили микрозайм на 5 тысяч рублей, который она не просила. Дело женщина выиграла в Зюзинском суде города Москвы в июне 2023 года. Компенсация составила одну тысячу рублей.

— Взыскать с АО «Микрофинансовая компания "Центр финансовой поддержки"» в пользу Гавровской Е. А. в счет компенсации морального вреда в размере 1000 рублей 00 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать, — сообщается в судебном решении.

Копия документа в распоряжении НГС имеется.

— Я просила сто тысяч, а мне дали тысячу рублей. Это меньше даже, чем по аналогичным искам, которые в том же суде выигрывали другие обманутые. Там присуждали и пять тысяч, и десять тысяч… Степень моих моральных страданий оценена в тысячу рублей, — с улыбкой рассказала корреспонденту НГС Елена Гавровская.

Женщина уточнила, что теперь ей еще предстоит добиться получения этих денег: сначала надо забрать в суде исполнительный лист, а потом узнать банковские счета «VIVA Деньги»(АО «МК "ЦФП"»).

В Дзержинском отделении полиции, добавила Гавровская, до сих пор открыто уголовное дело по ее заявлению о мошенническом микрокредите. НГС направил запрос в полицию с просьбой уточнить, на каком этапе находится дело по заявлению обманутой сибирячки.

В феврале 2022 года НГС рассказал, что Гавровская оказалась в числе тех, на кого мошенники оформили микрозайм через российскую микрофинансовую организацию «VIVA Деньги». Подробно об этой компании можно почитать в расследовании НГС. В конце 2021 года Гавровская узнала, что должна кому-то 11 тысяч (долг с процентами), после чего стала добиваться сначала от МФК, а потом через суд официального документа об отсутствии ее задолженности. Обманутая женщина даже ездила в Москву, чтобы лично принять участие в первом заседании суда и лично пообщаться с директором «VIVA Деньги». В июне 2023 года московский суд вынес решение, что Гавровская не брала деньги в «VIVA Деньги» и имеет право на возмещение морального ущерба.

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