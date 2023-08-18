Сибирячка съездила в Москву, чтобы отбиться от микрозайма: ей присудили компенсацию в 1000 рублей

Копия документа в распоряжении НГС имеется.



— Я просила сто тысяч, а мне дали тысячу рублей. Это меньше даже, чем по аналогичным искам, которые в том же суде выигрывали другие обманутые. Там присуждали и пять тысяч, и десять тысяч… Степень моих моральных страданий оценена в тысячу рублей, — с улыбкой рассказала корреспонденту НГС Елена Гавровская.

