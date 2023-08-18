Сибирячка съездила в Москву, чтобы отбиться от микрозайма: ей присудили компенсацию в 1000 рублей

Жительница Новосибирска Елена Гавровская добилась компенсации морального ущерба за то, что на нее оформили микрозайм на
— Взыскать с АО «Микрофинансовая компания "Центр финансовой поддержки"» в пользу
Копия документа в распоряжении НГС имеется.
— Я просила сто тысяч, а мне дали тысячу рублей. Это меньше даже, чем по аналогичным искам, которые в том же суде выигрывали другие обманутые. Там присуждали и пять тысяч, и десять тысяч… Степень моих моральных страданий оценена в тысячу рублей, — с улыбкой рассказала корреспонденту НГС Елена Гавровская.
Женщина уточнила, что теперь ей еще предстоит добиться получения этих денег: сначала надо забрать в суде исполнительный лист, а потом узнать банковские счета «VIVA Деньги»(АО «МК "ЦФП"»).
В Дзержинском отделении полиции, добавила Гавровская, до сих пор открыто уголовное дело по ее заявлению о мошенническом микрокредите. НГС направил запрос в полицию с просьбой уточнить, на каком этапе находится дело по заявлению обманутой сибирячки.
В феврале 2022 года НГС рассказал, что Гавровская оказалась в числе тех, на кого мошенники оформили микрозайм через российскую микрофинансовую организацию «VIVA Деньги». Подробно об этой компании можно почитать в расследовании НГС. В конце 2021 года Гавровская узнала, что должна кому-то