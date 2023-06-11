Сибирячка выиграла суд у крупной микрофинансовой компании «VIVA Деньги»

— Состоялось судебное заседание, я находилась в это время в Новосибирске, и заочно вынесено решение. Мои требования частично удовлетворены. Основное мое требование было: признание договора займа с VIVA незаключенным. Я также требовала удаление моих персональных данных и очистки моей кредитной истории от займа, который я не заключала. Предполагаю, что была существенно уменьшена компенсация морального вреда. И я еще выставляла счет за мой приезд в Москву. За моральный ущерб я требовала 100 тысяч рублей. Предполагаю, что его уменьшили тысяч до десяти, — сообщила корреспонденту НГС Гавровская.