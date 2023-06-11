Сибирячка выиграла суд у крупной микрофинансовой компании «VIVA Деньги»

Жительница Новосибирска Елена Гавровская выиграла суд у микрофинансовой компании «VIVA Деньги» (АО МФК «ЦФП»). Информация об этом появилась на сайте Зюзинского суда города Москвы. В карточке дела указано, что требования удовлетворены частично. Подробная информация появится на сайте позднее.
— Состоялось судебное заседание, я находилась в это время в Новосибирске, и заочно вынесено решение. Мои требования частично удовлетворены. Основное мое требование было: признание договора займа с VIVA незаключенным. Я также требовала удаление моих персональных данных и очистки моей кредитной истории от займа, который я не заключала. Предполагаю, что была существенно уменьшена компенсация морального вреда. И я еще выставляла счет за мой приезд в Москву. За моральный ущерб я требовала 100 тысяч рублей. Предполагаю, что его уменьшили тысяч до десяти, — сообщила корреспонденту НГС Гавровская.
Женщина также рассказала, что пока не получила ответ на запрос в налоговые органы о проверке юридического адреса «VIVA Деньги» (АО МФК «ЦФП»), так как по официальному адресу застать сотрудников МФК ей не удалось. Зато на такой же запрос в Центробанк ответ уже поступил.
В феврале 2022 года НГС рассказал, что жительница Новосибирска Елена Гавровская оказалась в числе тех, на кого мошенники оформили микрозаем через российскую микрофинансовую организацию «VIVA Деньги». Причем с этой компанией, как показано в расследовании НГС, всё настолько странно, что невозможно сказать, кто там мошенники на самом деле. В конце 2021 года Гавровская узнала, что должна кому-то 11 тысяч, после чего стала добиваться сначала от МФК, а потом через суд официального документа об отсутствии ее задолженности. Обманутая женщина даже ездила в Москву, чтобы лично принять участие в первом заседании суда и лично пообщаться с директором «VIVA Деньги».