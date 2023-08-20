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На Алтае погиб электромонтер — он упал вместе со столбом, на котором работал

От полученных ран мужчина скончался на месте

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Инцидент произошел в окрестностях села Балыктуюль

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51-летний электромонтажник погиб в Республике Алтай во время падения бетонной опоры линий электропередачи. Как сообщили в пресс-службе СК республики, инцидент произошел в окрестностях села Балыктуюль Улаганского района.

— По предварительным данным, 18 августа при проведении электромонтажных работ произошло падение бетонной опоры линий электропередачи, на которой находился 51-летний житель Павловского района, он проводил электромонтажные работы. От полученных ран мужчина скончался на месте, — пояснили в СК.

По факту гибели мужчины следователи проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее в Кузбассе восьмилетняя девочка погибла от удара током. Следователи возбудили уголовное дело.

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