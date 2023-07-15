Восьмилетняя девочка погибла от удара током в Кузбассе. Возбуждено уголовное дело

В Кузбассе восьмилетняя девочка погибла от удара током, сейчас возбуждено уголовное дело, сообщил NGS42.RU осведомленный источник.
По словам собеседника редакции, девочка случайно дотронулась до металлической трубы, где был электрокабель под напряжением. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
В пресс-службе СКР по Кузбассу NGS42.RU подтвердили факт гибели ребенка. Сейчас возбуждено уголовное дело. Девочка пострадал во дворе дома, в котором жила.
Недавно в Новосибирской области подросток погиб от удара молнии.