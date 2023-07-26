В Новосибирске вынесли приговор экс-главе Центра зимних видов спорта

Бывшего директора Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарева признали виновным в растрате (ст. 160 ч. 4, ст. 160 ч. 3 УК РФ). Суд приговорил его к условному сроку.
Ранее на сайте Первомайского районного суда сообщали, что, по версии следствия, Владимир Бочкарев с 2018 по 2021 год принял на работу четырех человек. Они пособничали ему в похищении имущества Центра на сумму более 3,4 миллиона рублей.
— 26 июля 2023 года Первомайским районным судом Новосибирска постановлен обвинительный приговор в отношении Бочкарева В. А., Демина Г. Т., Гурьева С. А., Гвоздецкого С. С., Аникина Д. В. о растрате, хищении имущества специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Владимира Бочкарева приговорили к 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Остальные обвиняемые получили штрафы от 20 до 100 тысяч рублей или условные сроки на 2,5 года.
Силовики провели обыск в Центре зимних видов спорта в 2021 года. Тогда задержали Владимира Бочкарева, через несколько дней руководителя отправили под арест. До своего назначения он работал директором парка «Березовая роща».