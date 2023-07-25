Суд запретил оперировать новосибирскому хирургу — он оставил в ране пациентки салфетку. Женщина скончалась

В Кировском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу 38-летнего врача Новосибирской областной больницы Данила Границы. Медика признали виновным в смерти 69-летней пациентки, которая наступила вследствие его неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
— Границе Данилу Олеговичу назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы и запрета на оказание медицинских услуг, связанных с проведением хирургических операций сроком на 2 года, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
Согласно материалам уголовного дела, пенсионерку госпитализировали 31 августа 2021 года с закрытым оскольчатым переломом бедра со смещением. Через неделю ей сделали операцию: вставили в ногу титановую пластину. В течение нескольких дней состояние пожилой женщины ухудшилось, у нее развилось гнойное воспаление. Чтобы купировать процесс, решено было провести еще одну операцию. 17 сентября ее провел Данил Граница.
— Подсудимый допустил нарушения лечебно-технического характера, а именно — ненадлежаще провел ревизию послеоперационной раны, в результате чего в послеоперационной ране пациентки им оставлена медицинская салфетка, — заявила на суде помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.
13 ноября пенсионерка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело, Граница вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
По данным сайта Новосибирской областной больницы, Данил Граница является главным рабиологом Новосибирской области, врачом — травматологом-ортопедом. Общий стаж медика в профессии — 18 лет.
В прошлом году осудили врача из ГКБ