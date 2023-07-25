Суд запретил оперировать новосибирскому хирургу — он оставил в ране пациентки салфетку. Женщина скончалась

Согласно материалам уголовного дела, пенсионерку госпитализировали 31 августа 2021 года с закрытым оскольчатым переломом бедра со смещением. Через неделю ей сделали операцию: вставили в ногу титановую пластину. В течение нескольких дней состояние пожилой женщины ухудшилось, у нее развилось гнойное воспаление. Чтобы купировать процесс, решено было провести еще одну операцию. 17 сентября ее провел Данил Граница.

