Новосибирский врач с 18-летним стажем забыл в теле пациентки салфетку — дело дошло до суда

В Кировском районном суде Новосибирска стартовал процесс по делу 38-летнего врача Новосибирской областной больницы Данила Границы. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности 69-летней пациентке: врач, по версии следствия, после операции забыл в теле пенсионерки салфетку.
Как сказано в материалах дела, 31 августа 2021 года пожилая женщина была госпитализирована в травматологическое отделение с закрытым оскольчатым перелом бедра со смещением. 6 сентября ей сделали операцию: вставили в бедро титановую пластину. Затем в течение нескольких дней состояние пенсионерки ухудшилось — у нее развился гнойное воспаление. Консилиум врачей пришел к выводу, что нужно сделать еще одну операцию, чтобы купировать процесс. 17 сентября повторное хирургическое вмешательство провел Данил Граница.
— Действуя небрежно, ненадлежащим образом относясь с исполнению своих профессиональных обязанностей, [Граница] допустил нарушения лечебно-технического характера, а именно — ненадлежаще провел ревизию послеоперационной раны, в результате чего в послеоперационной ране пациентки им оставлена медицинская салфетка, — заявила на суде помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.
13 ноября пациентка скончалась. Причиной смерти была названа оставленная в послеоперационной ране салфетка. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Граница на первом судебном заседании вину не признал.
— Полагаем, что следствие в полной мере не исследовало обстоятельства оказания медицинской помощи. Надеемся, что в судебном следствии эти недостатки будут восполнены и вынесено законное решение, — заявил адвокат медика Алексей Фоминых.
На сайте Новосибирской областной больницы говорится, что Данил Граница является главным рабиологом региона (специалистом по профилактике бешенства), а также врачом-травматологом-ортопедом. Общий стаж работы у него — 18 лет.
В сентябре новосибирского врача отдали под суд за взятку от мигранта с венерическим заболеванием. По версии следствия, медик получил 12 тысяч рублей за справку об отсутствии диагноза.