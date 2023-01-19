Новосибирский врач с 18-летним стажем забыл в теле пациентки салфетку — дело дошло до суда

Как сказано в материалах дела, 31 августа 2021 года пожилая женщина была госпитализирована в травматологическое отделение с закрытым оскольчатым перелом бедра со смещением. 6 сентября ей сделали операцию: вставили в бедро титановую пластину. Затем в течение нескольких дней состояние пенсионерки ухудшилось — у нее развился гнойное воспаление. Консилиум врачей пришел к выводу, что нужно сделать еще одну операцию, чтобы купировать процесс. 17 сентября повторное хирургическое вмешательство провел Данил Граница.

