Бывшего адвоката-ростовщика из Новосибирска отпустили на свободу досрочно: его жертвы уже подали жалобу

По словам Елены Наумкиной, сейчас Сергей Пищук находится в Новосибирске.

В 2017 году адвоката-мошенника задержали, в 2019 году он выслушал первый приговор — 5 лет колонии, в июне 22 года этот срок увеличился до 8 лет, а в августе — до 9 лет.

Источник НГС предоставил журналистам копию определения суда от 23 июня 2023 года. Как следует из документа, Сергей Пищук провел в колонии №13 менее 8 месяцев: большую часть срока он отбыл в следственном изоляторе, где один день приравнивается к полутора дням в колонии. При этом, согласно характеристики ИК №13, за это непродолжительное время он успел себя хорошо зарекомендовать: