Бывшего адвоката-ростовщика из Новосибирска отпустили на свободу досрочно: его жертвы уже подали жалобу

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила принял решение об условно-досрочном освобождении новосибирца Сергея Пищука из колонии. Ходатайство бывшего адвоката поддержали потерпевшие, квартиры и землю которых он обманом переоформил на себя: по словам их представителя Елены Наумкиной, Сергей Пищук пообещал вернуть им имущество.
— Потерпевшие пошли на это, чтобы Пищук заключил с ними мировые соглашения о передаче отнятого имущества и в суде поддержал требования о возврате имущества. Он это не делает, поэтому потерпевшими и мной подана жалоба на вынесенное определение.
По словам Елены Наумкиной, сейчас Сергей Пищук находится в Новосибирске.
В 2017 году адвоката-мошенника задержали, в 2019 году он выслушал первый приговор — 5 лет колонии, в июне 22 года этот срок увеличился до 8 лет, а в августе — до 9 лет.
Источник НГС предоставил журналистам копию определения суда от 23 июня 2023 года. Как следует из документа, Сергей Пищук провел в колонии №13 менее 8 месяцев: большую часть срока он отбыл в следственном изоляторе, где один день приравнивается к полутора дням в колонии. При этом, согласно характеристики ИК №13, за это непродолжительное время он успел себя хорошо зарекомендовать:
— По прибытию в отряд и по настоящее время трудоустроен подсобным рабочим. Отношение к труду добросовестное, технику безопасности соблюдает, — указано в тексте решения. — Согласно утвержденного начальником исправительного учреждения плана выполняет работы по благоустройству учреждения.
Также суд отметил, что Пищук выплатил назначенный ему в качестве наказания штраф в 400 тысяч рублей, принимает активное участие в жизни отряда и регулярно созванивается с родственниками.
Прокуратура не поддержала ходатайство осужденного, но суд встал на сторону Сергей Пищука и его защитника и решил заменить неотбытое наказание в виде лишения свободы ограничением свободы на 1 год, 4 месяца и 10 дней.
Сергей Пищук выслушал три приговора за то, что давал новосибирцам в долг, а затем начинал уклоняться от получения денег и переоформлял их недвижимость на себя:
— По данному уголовному делу суммы [займов] были незначительные, от 35 тысяч до 500 тысяч рублей. Обязательным условием для получения денег было до получения займа пойти к нотариусу и выписать доверенность на подконтрольное ему лицо (эти сотрудники не были осведомлены о совершаемых Пищуком мошеннических действиях), — рассказывала НГС в августе 2022 года государственный обвинитель по делу Сергея Пищука Оксана Толстых. — Потерпевшие Пищуку доверяли, поскольку бывали у него в офисе, знали, что он адвокат, к тому же Пищук обладает безупречным даром убеждения, а все потерпевшие были юридически неграмотны.
Ранее НГС писал о хищении 180 миллионов «МТС-банка»: их похитили работники новосибирского офиса, и алтайские коммерсанты.