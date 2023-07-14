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СрочноУправляющую пансионатом задержали в Новосибирске
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Управляющую пансионатом на Инской задержали следователи — после проживания в заведении умер ветеран ВОВ

Подозреваемой грозит до 2 лет колонии

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Частный пансионат для престарелых находится в семи минутах пешком от Речного вокзала

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Управляющую частным пансионатом «Рэмели» Елену Наумову задержали по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 238 УК РФ, находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

Информацию опубликовал сегодня официальный телеграм-канал Следственного комитета по Новосибирской области:

— По данным следствия, управляющая частного пансионата, расположенного в Октябрьском районе города Новосибирска, оказывала людям пожилого возраста и инвалидам социальные услуги по проживанию в пансионате, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время следственными органами деятельность пансионата приостановлена.

В ведомстве добавили, что намерены в ближайшее время ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения подозреваемой. Ей грозит до двух лет колонии.

Пансионатом следственные органы заинтересовались после публикаций НГС. В мае 2023 года сибирячка Нина Кувшинова была вынуждена забрать из заведения на улице Инской своего отца, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова после того, как сиделки прислали ей фотографии пенсионера в синяках. В ночь на 26 июня Ларионов скончался в больнице. В пансионате заявили, что мужчину костылем ударил сосед. Также с редакцией НГС связались еще несколько сибиряков, рассказавших о том, что произошло с их родственниками после «Рэмели».

Ранее НГС подробно разбирался, как устроены подобные пансионаты для престарелых и кто зарабатывает на пожилых людях и инвалидах.

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