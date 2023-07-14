Управляющую пансионатом на Инской задержали следователи — после проживания в заведении умер ветеран ВОВ

Пансионатом следственные органы заинтересовались после публикаций НГС. В мае 2023 года сибирячка Нина Кувшинова была вынуждена забрать из заведения на улице Инской своего отца, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова после того, как сиделки прислали ей фотографии пенсионера в синяках. В ночь на 26 июня Ларионов скончался в больнице. В пансионате заявили, что мужчину костылем ударил сосед. Также с редакцией НГС связались еще несколько сибиряков, рассказавших о том, что произошло с их родственниками после «Рэмели».