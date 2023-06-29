«Я взял оборудование и ушел»: фокуснику не понравилась зарплата на должности инженера — он отомстил работодателю

Что говорит работник

10 июня в сервисном центре Новосибирска «Mobi+» разгорелся конфликт. Работодатель обвинил бывшего сотрудника Алексея Скаллету в том, что тот вынес технику и оборудование на сумму около 100 тысяч рублей. Мужчина свою вину не отрицал, и заявил, что сделал это, потому что его намеренно выживали с работы.

— Я пришел на собеседование к ним год назад и познакомился с лидером этой конторы, потому что компанией назвать их я пока не могу. Меня встретил миловидный парень. Рассказал о том, что он филантроп, любит людей, и что инженеры зарабатывают у него много денег. Да и вообще у них компьютеры с мобильниками взглядом чинятся. Сказал, что я красавчик, и буду круто зарабатывать, — вспоминает в разговоре с журналистом НГС Алексей Скалетта.