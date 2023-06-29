«Я взял оборудование и ушел»: фокуснику не понравилась зарплата на должности инженера — он отомстил работодателю

В июне новосибирские полицейские разыскивали иллюзиониста, которого обвинили в краже техники на 100 тысяч рублей. Он устроился в сервисный центр, но не достиг договорённостей с работодателем и таким образом «взял своё». Оказалось, что недовольство было взаимным, но конфликт в итоге удалось решить без силовиков и суда. Как фокусник стал инженером, зачем забрал чужие вещи и как разрешилась ситуация, у её участников узнала журналист НГС.
Что говорит работник
10 июня в сервисном центре Новосибирска «Mobi+» разгорелся конфликт. Работодатель обвинил бывшего сотрудника Алексея Скаллету в том, что тот вынес технику и оборудование на сумму около 100 тысяч рублей. Мужчина свою вину не отрицал, и заявил, что сделал это, потому что его намеренно выживали с работы.
— Я пришел на собеседование к ним год назад и познакомился с лидером этой конторы, потому что компанией назвать их я пока не могу. Меня встретил миловидный парень. Рассказал о том, что он филантроп, любит людей, и что инженеры зарабатывают у него много денег. Да и вообще у них компьютеры с мобильниками взглядом чинятся. Сказал, что я красавчик, и буду круто зарабатывать, — вспоминает в разговоре с журналистом НГС Алексей Скалетта.
У мужчины были другие планы, и тогда он устраиваться в «Mobi+» не стал. В этом году ситуация в жизни Алексея поменялась, и он решил попробовать ещё раз. На собеседовании ему рассказали об условиях работы, обязанностях и заплате.
— Выяснилось, что мои обязанности — это приемка, выдача товара, согласование, продажа. Вот такая работа сервисного инженера, — рассказал мужчина. — Условия были такие: выход 500 рублей, 30% получаешь от сделки, 50% — от услуги, 10 или 15% — от продаж. Я объяснил, что у меня есть обязательства, которые не позволяют мне получать меньше 60 тысяч. Меня успокоили и сказали, что ребята и по 100 тысяч зарабатывают.
Новосибирец рассказал, что за 1,5 месяца заработал 33 тысячи рублей. Он не считает, что ему не доплатили, но уверен, что стал жертвой «недобросовестного обращения».
—– Они привыкли, что работают у них в основном одинокие, не женатые, может, даже студенты. Мне усложняли условия работы, от меня хотели избавиться, но напрямую подойти ко мне и сказать у них смелости не хватило. Недобросовестно поступили. И я ответил той же монетой. За последнюю неделю меня не рассчитали, хотя я перед ними все вопросы закрыл, — объясняет Алексей.
Мужчина отметил, что один из сотрудников сервисного центра рассказал ему, что начальство подыскивает нового сотрудника, а его хочет уволить. Он почувствовал себя оскорбленным и понял, что нужно принимать какие-то меры, так как, по его словам, «не мог достучаться ни до кого».
— Я взял оборудование и ушел с точки. Они запаниковали, как узнали, мне позвонил сам гендиректор. Мы пообщались, я объяснил свою позицию. Договорились встретиться и все обсудить. В тот же день он пошел и написал заявление в полицию. Я позвонил адвокату, и он сказал, что я наварил кашу, что есть такая статья, как «самоуправство», так как я не своровал это, а они, по моему мнению, мне должны, — говорит сибиряк.
Алексей признался, что позже его замучила совесть, и он все оборудование вернул, так как уверен, что несмотря ни на что поступил неправильно. Сегодня, по его словам, он ничего сервисному центру не должен.
Мнение компании
В компании «Mobi+» рассказали, что Алексей Скалетта действительно работал у них с начала мая и до начала июня. HR-менеджер пригласила его на знакомство с компанией, собеседование прошло удачно: Алексей создал впечатление положительного кандидата, и его пригласили на стажировку. На собеседовании ему пояснили, что при графике работы 5/2 на должности инженера по ремонту телефона у них можно зарабатывать от 40 тысяч рублей в месяц. Если имеется опыт и желание развиваться, и если Алексей готов активно сотрудничать, то зарабатывать 60 тысяч (его зарплатный минимум) — реально.
— Стажировка прошла, навыки модульного ремонта Алексея подтвердил наш наставник-инженер. Вскоре Алексей вышел на оплачиваемые смены. Уже в первый день произошло опоздание, что показалось нашему HR-менеджеру тревожным звоночком. Ситуация начала повторяться ежедневно, уровень доверия снижался. Вскоре Алексей начал засыпать на рабочем месте, не реагируя на клиентов и звонки коллег. HR-менеджер вошла в положение и не штрафовала его первые несколько раз, так как эмпатия и сочувствие является неотъемлемой частью нашей компании, — рассказал корреспонденту НГС генеральный директор «Mobi+» Марат Маликович.
Позже, со слов генерального директора, служба контроля качества зафиксировала случаи некачественных ремонтов от Алексея, что сразу предотвратили. Ущерб от работы мимо кассы, но «от имени компании» для клиентов составил около 10 тысяч рублей. По графику, утверждают в компании, условия его работы не ухудшали: логист возил его устройства между филиалами, иногда мужчине разрешали брать устройства домой для удобства.
Конфликт однажды случился из-за выдачи аванса: Алексей якобы просил 25 тысяч рублей, так как ему нечем было платить за квартиру, но ему отказали. После всех описанных событий сибиряк и вынес технику.
— 10 июня он похитил имущество из нашего филиала по адресу Гребенщикова, 2 на серьезные суммы. По мнению Алексея, компания должна ему 60–80 тысяч рублей. По-нашему мнению, мы должны ему его зарплату за рабочие дни за вычетом всех штрафов, — пояснил Марат Маликович. — Мы хотели, чтобы Алексей одумался, предлагали ему вернуть оборудование без заявлений. Алексей отказался, и мы пошли на необходимые меры. Полиция объявила Алексея в розыск после нашего заявления.
Как уточнили в компании, Алексей унес из офиса сепаратор стоимостью в 10 тысяч рублей, лабораторник, который оценили в 3 тысячи, микроскоп за 16 тысяч, паяльник за 5 тысяч и рабочий ноутбук за 15 тысяч, а также 7 клиентских гаджетов на сумму более 50 тысяч рублей. В компании подтвердили, что позже мужчина извинился и все вернул. Вопросы с руководством он решил, заявление компания забрала, и в скором времени выплатит инженеру остаток зарплаты.
Инженер-фокусник
В соцсетях, по которым разошлась информация о поиске 29-летнего Алексея, было указано, что он фокусник. Он действительно позиционирует себя не только как инженера, но и как иллюзиониста. Он рассказал, что осенью 2003 года трагически погиб его отец, так что молодому человеку приходилось с юных лет работать.
— У меня не было компьютера, я его собрал сам. Разбираюсь в компьютерах и электронике, долгое время в этой сфере подрабатываю через сервисы или сам на себя. Работаю, потому что у меня есть семья и обязательства. Мы не богатые, мне не достались с приданым квартира, машина и огород шесть соток, поэтому живем, пока двигаемся. Как и все, собственно, как большинство людей, — поясняет мужчина.
Фокусами новосибирец начал интересоваться в 6 лет, а практиковаться в этой сфере стал в 20 лет, прошел долгий творческий путь. Ему всегда нравилось чем-то выделяться, поясняет Скалетта.
— Мне нравилось все, что красиво и не совсем обычно. А потом для себя решил, что хочу как мастер Дэвид Боуи в роли Николы Тесла показывать фокусы, вдохновился. Начал читать литературу, изучать курсы. У меня было свое видение иллюзиониста, оно отличалось от устаревших канонов, — рассказал Алексей.
По его мнению, для того, чтобы стать иллюзионистом, нужны усидчивость и желание, любовь к своему делу, а также колоссальное терпение. При обучении фокусник проходит через множество проб и ошибок, а это бьет по самолюбию.
— Но ошибаться — это клево. Например, ты отрепетировал фокус перед зеркалом или камерой, у тебя все получается, но когда к людям выходишь и понимаешь, что тебя оценивать будут сейчас, начинается мандраж. И вот самый твой хреновый показ перед зеркалом — это чаще всего твой реальный показ перед зрителем, — уверяет фокусник.
По словам Алексея, бывают сырые, не готовые трюки, но шоу происходит в моменте, и на помощь часто приходит импровизация. При этом выступать одному бывает сложно — лучше, когда есть команда: ассистент, оператор. Чтобы считаться фокусником, нет определенного регламента. Кто-то может выучить 3 фокуса и отработать их идеально, а кто-то знать в теории 20 фокусов —о ба будут считаться фокусниками. Сложнее, по словам Алексея Скалетты, те фокусы и трюки, в которых больше контроля и элементов, которые нужно проверять.
По его мнению, стать иллюзионистом может каждый. В этой сфере 99% работы и 1% таланта, уверен Скалетта. Но много фокусами не заработать — работа сезонная и нестабильная.
— Шоу-бизнес — дело такое. Корпоративы, свадьбы, юбилеи — это, наверно, самый основной доход. И то — то густо, то пусто. Ну и, как и в любой работе и любом деле, требуется время на то, чтобы этим заниматься непосредственно, полное самопожертвование, отдача всего своего времени, — поясняет собеседник. — А еще есть живая конкуренция. Это клевая профессия, она хорошо оплачивается, но этим нужно заниматься. Как в любом деле: сначала работаешь на имя, потом оно работает на тебя.
На фоне произошедшего семья Алексея распалась, от него ушла жена. Он планирует начать все с чистого лица и уйти в блоггинг: говорит, ему нравится снимать и развлекать людей онлайн.
На днях другой новосибирец обокрал свою бывшую любовницу — он влез к ней в квартиру через балкон. А весной осудили сибиряка, который два месяца выносил деньги из кассы магазина «Красное&Белое».