За угрозы должникам — уголовная ответственность. Что можно и нельзя делать коллекторам по новому закону: объясняет юрист

Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для коллекторов. Казалось бы, должники могут вздохнуть спокойно, но нет. Коллекторская деятельность в целом не отменяется.
За что будут наказывать коллекторов? Какие методы им можно применять к должникам, а какие нельзя? Отвечает юрист.
Коллекторы в целом неприятное, но совершенно законное явление. Незаконными могут быть их методы. Деятельность коллекторов регулируется отдельным законом с длинным названием, под которым прячется по сути своей простое «выбивание» долгов.
Как работают коллекторы
Есть гражданин (должник), у которого есть долг перед финансовой организацией (кредитором). И есть коллекторская организация, внесенная в реестр юридических лиц, который ведут судебные приставы. Она занимается «выбиванием» долга, в случае если кредитор уже не справляется. Обычно кредитор любит названивать должнику сам. Если вы хоть на день забывали внести деньги по платежу по кредитке, то знаете, как банки любят будить такими звонками с утра пораньше. Но если вдруг должник оказался упорным, в дело вступает коллекторское агентство.
До 2016 года деятельность коллекторов в России не была урегулирована. С появлением нового закона появились рамки того, что коллекторам можно, а что нельзя делать.
Что можно делать коллекторам
- Звонить, писать должнику;
- общаться с должником лично (даже карауля его у дома или работы), но только раз в неделю;
- общаться с третьими лицами (членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с должником лицами, соседями и любыми другими физическими лицами).
Но есть нюансы. Звонить близким могут только в случае письменного согласия должника и собственно близких (устного). Часто такие согласия должник подписывает в банке, не глядя, в тонне документов, которые надо подписать, оформляя кредит. Поэтому, пожалуйста, читайте длинные и нудные кредитные договоры как можно внимательнее. Закон предусматривает возможность отменить такое согласие. Нужно сообщить об этом кредитору или коллектору (направить уведомление через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично под расписку).
- Звонить, отправлять электронные письма, сообщения, в том числе голосовые, коллекторы могут только с 08:00 до 22:00 в рабочие дни и с 09:00 до 20:00 в выходные (причем не чаще двух раз в сутки, восьми раз в неделю или шестнадцати раз в месяц).
Что запрещено делать коллекторам
- Применять физическую силу или угрожать ее применить;
- повреждать имущество или грозить этим (в середине июня в Москве коллекторы подожгли дверь квартиры «должника» и подбросили гранату, но промахнулись с адресом);
- оказывать психологическое давление, «используя выражения и действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц». Не понятно, что это значит, возможно, мат и оскорбления;
- врать должнику о размере и сути его долга, а также грозить невозможными последствиями, типа «не вернешь долг — сядешь на 10 лет»;
- публиковать где бы то ни было информацию о должнике (вроде баннеров, постов в соцсетях — чего угодно);
- сообщать на работу должника о том, какой сотрудник-должник у них работает.
Раньше за нарушение этих требований действовала только административная ответственность.
Естественно, если коллекторы кого-то били, их судили просто за причинение вреда здоровью.
За что коллекторов будут сажать?
Сейчас Госдума приняла закон об уголовной ответственности для так называемого спецсубъекта — профессионального коллектора. Он может отправиться за решетку на срок вплоть до 10 лет в случаях:
- угрозы применения насилия (и применения);
- угрозы повреждения имущества (и собственно повреждения или уничтожения);
- угрозы распространения порочащих сведений — как должника, так и его близких.
Расследовать эти дела будет полиция.
Как обезопасить себя от действий коллекторов?
Помимо очевидного «не брать кредитов» и не забывать по ним платить, если всё-таки взяли, лучше всего записывать любое взаимодействие с коллекторами. Записывайте на диктофон их звонки, фиксируйте все визиты, сохраняйте скриншоты сообщений. Снимайте коллекторов на видео, если они вдруг решили к вам прийти (и научите бабушку это делать).
Они ведь на неприятной, но всё-таки работе: вы не снимаете коллекторов у них дома, поэтому ни о каком нарушении неприкосновенности в таком случае речи не идет.
Ранее мы рассказывали историю семьи с ребенком, которую выселяли на улицу из-за хитрого договора — на работу женщине начали названивать коллекторы, а начальство попросило или срочно погасить все долги, или уйти по собственному желанию. Другого должника коллекторы затравили из-за займа в
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