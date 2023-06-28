За угрозы должникам — уголовная ответственность. Что можно и нельзя делать коллекторам по новому закону: объясняет юрист

Коллекторы в целом неприятное, но совершенно законное явление. Незаконными могут быть их методы. Деятельность коллекторов регулируется отдельным законом с длинным названием, под которым прячется по сути своей простое «выбивание» долгов.



Как работают коллекторы

Есть гражданин (должник), у которого есть долг перед финансовой организацией (кредитором). И есть коллекторская организация, внесенная в реестр юридических лиц, который ведут судебные приставы. Она занимается «выбиванием» долга, в случае если кредитор уже не справляется. Обычно кредитор любит названивать должнику сам. Если вы хоть на день забывали внести деньги по платежу по кредитке, то знаете, как банки любят будить такими звонками с утра пораньше. Но если вдруг должник оказался упорным, в дело вступает коллекторское агентство.

