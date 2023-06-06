В сидре был метанол? Всё, что известно о напитке, из-за которого массово погибли люди

Как это случилось?

По словам родных, симптомы отравления появлялись на следующий день. Всё начиналось как обычное похмелье, но затем пострадавших начинало тошнить, у них белела кожа и проступали сильные круги под глазами. Медики также рассказывают, что люди якобы слепли.