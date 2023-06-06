В сидре был метанол? Всё, что известно о напитке, из-за которого массово погибли люди

По России 3–5 июня прокатилась волна массовых отравлений: люди пили напиток «Мистер Сидр», а после попадали в реанимацию. Часть пострадавших погибла, за жизни других сейчас бьются врачи.
Собрали главное, что известно об этих трагедиях.
Что случилось?
3–5 июня в больницы Ульяновской области обратились 12 человек с признаками отравления. Шестеро умерли. Все они до этого пили разливной слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр».
Число пострадавших быстро росло. К утру
Как это случилось?
По словам родных, симптомы отравления появлялись на следующий день. Всё начиналось как обычное похмелье, но затем пострадавших начинало тошнить, у них белела кожа и проступали сильные круги под глазами. Медики также рассказывают, что люди якобы слепли.
— Очень страшно, две реанимации в хирургическом корпусе переполнены, и до сих пор очень много обращений в приемное отделение. Ночью умерла пара, муж с женой. Потом еще пара — муж умер, жена — крайне тяжелое, а ей всего
Откуда сидр?
Его делали на заводе в Самаре. Владельца предприятия, Анара Гусейнова, уже задержали. Ульяновские полицейские установили, что во время последних закупок сидр поставляли без документов, подтверждающих качество, — только с товарно-транспортными накладными.
Год назад Гусейнова уже судили: за продажу спиртного без документов, подтверждающих его легальность. Суд тогда решил уничтожить 150 литров сидра. Гусейнову судья выписал штраф в 10 тысяч, но тут же заменил его на предупреждение — «учитывая <...> незначительное количество алкогольной продукции, отсутствие ее реализации либо подготовки к реализации, совершение предпринимателем административного правонарушения впервые, отсутствие общественной опасности».
Что не так с напитком?
Предположительно, в сидре мог быть метанол. Следователи официальную версию пока не озвучили — говорят, что направили изъятую продукцию на экспертизу.
— Это сидром нельзя назвать. Потому что сидр — это продукт естественного брожения. На самом деле уже понятно, что вместо естественного брожения просто добавлялся спирт. Левый. Потому что закупки легального спирта для производства такого рода продукции не предусмотрены законодательством. У нас нет лицензирования и даже не предусмотрено введение лицензирования розничных продаж сидра. То есть его может кто попало и из чего попало продавать, пойди там проконтролируй... Особенно в условиях моратория на проверки, который сейчас установлен, — считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Реакция властей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлениям ведомства по всей стране найти продукцию «Мистер Сидр» и приостановить ее продажу. Также сидр искали и конфисковывали силовики. ГИБДД выставила на дорогах заслоны, чтобы не допустить провоза контрафакта.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». К концу дня глава РФ Александр Бастрыкин объявил, что дело передадут в Главное следственное управление СК России — чтобы расследование было «объективным и всесторонним».
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