На парковке возле Юго-Западного котлована сгорел Subaru без номеров — поджигатель попал на видео

В Новосибирске, 29 мая, на видео попал поджог автомобиля Subaru Forester, у которого не было номеров. Инцидент произошел на парковке возле Юго-Западного котлована.
Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в паблике« АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как неизвестный несколько раз обходит иномарку кругом, а затем уезжает с территории паркинга на улице Ивана Севостьянова на белом автомобиле. На капоте Subaru Forester в это время разгорается огонь, который очень скоро превращается в полноценный пожар.
— В 5:28 выехали на место вызова, автомобиль марки Subaru Forester горел открытым огнем. Государственных регистрационных знаков на машине было, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — В 5 часов 45 минут открытое горение было ликвидировано, автомобиль поврежден огнем на площади 5 квадратных метров.
В МЧС отметили, что в ходе пожара никто не пострадал, владельцы уничтоженной огнем машины на месте не появились.
По данным источника НГС, на парковке на улице Ивана Севостьянова машина могла находиться в своеобразном «отстойнике» после того, как ее угнали. Об этом же свидетельствует и отсутствие номеров.
В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что сейчас полицейские проводят проверку утренних событий:
— Оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств дела и лица, совершившего противоправное деяние, — рассказали в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, как в середине февраля суд арестовал предполагаемого поджигателя целого гаража с элитными автомобилями. Он тоже попал в объектив уличной камеры наблюдения.