На парковке возле Юго-Западного котлована сгорел Subaru без номеров — поджигатель попал на видео

На кадрах видно, как неизвестный несколько раз обходит иномарку кругом, а затем уезжает с территории паркинга на улице Ивана Севостьянова на белом автомобиле. На капоте Subaru Forester в это время разгорается огонь, который очень скоро превращается в полноценный пожар.

