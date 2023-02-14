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Тема дняАрестован подозреваемый в поджоге элитных машин
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Ущерб — 200 миллионов рублей: в Новосибирске арестован подозреваемый в поджоге коллекции элитных машин

Среди автомобилей Mersedes Gelendwagen, Porshe Bentaiga, Lexus RX-450D

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Злоумышленник попал на видео

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Заельцовский районный суд Новосибирска сегодня, 14 февраля, арестовал предполагаемого поджигателя коллекцию элитных автомобилей на 200 миллионов рублей. Как сообщили в суде, подозреваемый — иностранец, в России он находился нелегально.

— По результатам рассмотрения ходатайства судом принято решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу в пределах срока предварительного следствия — на 1 месяц 29 суток, то есть до 09 апреля 2023, — сообщили в суде.

В ночь на 9 февраля злоумышленник проник во двор коттеджа в Заельцовском районе Новосибирска и поджег гараж, где стояли 10 автомобилей. По данным Заельцовского суда, общая стоимость уничтоженного огнем имущества составила порядка 200 миллионов рублей.

Как рассказал источник НГС в правоохранительных органах, огонь уничтожил и серьезно повредил десять автомобилей: два Mersedes Gelendwagen, Porshe Bentaiga, Lexus RX-450D, BMW X-5, Land Cruiser-300, Porshe 911, Dodge RAM, Bentley Continental и Mercedes Roadster.

В редакцию НГС предоставили видео, которое было снято на камеру наблюдения в вечер инцидента. На нем видны языки пламени, а также мужчину, который скрылся с места происшествия на велосипеде.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Читатель НГС

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске попал на видео поджог автомобиля Cadillac.

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