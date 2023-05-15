«Она попала в ее лапы»: мать похищенной студентки рассказала об отношениях своей дочери и замдекана НГУ

В клетке не хватило места

Небольшой зал Советского суда не смог вместить всех желающих побывать на заседании. Более того — места в клетке не хватило даже для четверых подсудимых: только двое оказались за решеткой, двое присели на скамью рядом. Иллюзия свободы — одного пристегнули к клетке, второго — к конвоиру. Еще одна подсудимая — 74-летняя пенсионерка — на видеосвязи с Новосибирском из зала суда в Самаре.



— Я ползком, но выберусь отсюда, — громко заявляет женщина средних лет из-за решетки.

