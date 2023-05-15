«Она попала в ее лапы»: мать похищенной студентки рассказала об отношениях своей дочери и замдекана НГУ

В Советском районном суде Новосибирска начали судить семью Дорофеевых: мать, дядю и даже 74-летнюю бабушку — все они жители Самары, которых обвиняют в похищении студентки, сбежавшей из дома. Уголовное дело объемное — подсудимым также вменяют вымогательство, грабеж и разбой. Они уверяют, что родного человека не похищали, а пытались «вырвать из лап взрослой дамы», которая манипулирует девушкой. Из зала суда — репортаж криминального корреспондента НГС Павла Тиунова.
В клетке не хватило места
Небольшой зал Советского суда не смог вместить всех желающих побывать на заседании. Более того — места в клетке не хватило даже для четверых подсудимых: только двое оказались за решеткой, двое присели на скамью рядом. Иллюзия свободы — одного пристегнули к клетке, второго — к конвоиру. Еще одна подсудимая — 74-летняя пенсионерка — на видеосвязи с Новосибирском из зала суда в Самаре.
— Я ползком, но выберусь отсюда, — громко заявляет женщина средних лет из-за решетки.
— Держитесь. Господь накажет того, кто виноват, — отвечает ей голос пенсионерки.
Первая — Наталья Дорофеева. Жительница Самары, по версии следствия, похитила собственную дочь, сбежавшую из дома. Помогали ей в этом почти все члены семьи, а также бывший силовик, который нашел девушку в Новосибирске. Четверых сегодня держат в СИЗО, кроме пенсионерки — она под домашним арестом.
— Мать потерпевшей в августе 2021 года разработала план с целью похищения своей дочери. В дальнейшем она планировала вымогать и потребовать от нее долю в квартире. С этой целью подсудимая привлекла своих родственников, — сообщил журналистам старший помощник прокурора Советского района Евгений Громов.
Первое заседание по неоднозначному делу началось с двадцатиминутным опозданием.
Похищение или спасение
О задержании «банды похитителей» новосибирские следователи сообщили 22 апреля 2022 года. Была проведена целая спецоперация: силовики ворвались в частный дом в Самаре, задержали двух мужчин и двух женщин, параллельно в Новосибирске был задержан частный детектив. Всем пятерым предъявили обвинения по разным статьям, но суть одна: в марте они якобы похитили 18-летнюю студентку, поскольку мать требовала от нее отказаться от доли в самарской квартире стоимостью 1,5 млн рублей. Условной жертве удалось вырваться из заточения и вернуться в Новосибирск.
Версия подсудимых кардинально отличается от обвинения. Адвокат семьи Георгий Баринов рассказывал НГС, что Наталья Дорофеева воспитывала единственную дочь Варвару без мужа, но вместе с родственниками. Ребенок, по словам защитника, ни в чем не нуждался: развлечения по запросу, спортивные секции, отдых в «Артеке».
Летом 2021 года девушка по собственной инициативе отправилась в лагерь в качестве вожатой, поле чего перестала выходить на связь. Каково было удивление матери, которая в процессе поисков дочери узнала, что ее ребенок в «Артеке» не появлялся. Наталья наняла частного детектива Евгения Салямина, который нашел девушку в Новосибирске. Сегодня подсудимые уверяют, что она живет «со взрослой дамой» — на семь лет старше, учится в университете и отказывается общаться со своей семьей.
Осенью Наталья приехала в Новосибирск, чтобы попытаться наладить контакт с дочерью. Итог — на женщину написано заявление в полицию о попытке похищения. Ее также обвинили в том, что она ограбила дочь и ее взрослую подругу: забрала их телефоны. Тогда после объяснений в полиции всех участников скандала отпустили по домам.
Еще одна встреча матери с дочерью 3 марта 2022 года прошла более напряженно. По словам Натальи Дорофеевой, к тому моменту связь с девушкой удалось более-менее наладить 73-летней бабушке. На очный разговор пенсионерку решено было взять с собой. Кроме того, на встречу поехали родной брат Натальи и частный детектив.
— Увидев маму, Варвара в моменте достала баллончик, брызнула ей в лицо и нанесла не меньше двух ударов в лицо. Ее посадили в машину, — рассказывал адвокат Баринов.
Детектив Евгений Салямин был приглашен на встречу, чтобы лично опровергнуть слова девушки о том, что она якобы живет в общежитии. При этом, по словам адвоката Валентина Демиденко, бывший полицейский стал невольным участником семейной потасовки. Он уверяет, что Салямин «действовал по ситуации» и помог посадить девушку в машину. Варвару повезли в Самару на машине, потому что у нее с собой не было паспорта. В Кургане они пересели в машину гражданского мужа Натальи Дорофеевой. В дороге студентке разрешили позвонить подруге, а та сразу же написала заявление в полицию.
Несколько дней Варвара пробыла в родительском доме, откуда уже 9 марта снова сбежала. Родственники девушки уверяют, что никаких разговоров о передаче прав на долю в квартире не было.
«Она боялась»
Родные подсудимых рассказали, что когда решался вопрос об избрании меры пресечения для семьи, Варвара лично настаивала, чтобы всех отправили в СИЗО. Даже когда ее 74-летнюю бабушку решено было заключить под домашний арест, студентка якобы активно протестовала против «такой несправедливости».
На первое заседание по делу о своем похищении ни она, ни ее взрослая подруга не явились. В суде их представляет адвокат Ася Патерик. Одно из последних громких дел с ее участием — убийство девушки-трансгендера сотрудником полиции: она защищала интересы матери погибшей.
Наталья Дорофеева, комментируя поведение своей дочери, заявила, что Варвара — избалованный ребенок, которому голову запудрила взрослая «подруга».
— Она попала в лапы лесбиянки и психопатки, поэтому получилась такая ситуация. Она находится под влиянием этого человека. Этот человек работал в школе с детьми. Как мог этот человек работать с детьми в вашем городе? Она с ней начала общаться, когда моя дочь еще была несовершеннолетним ребенком. Эта дама боялась, что мы напишем на нее заявление о совращении малолетнего, — едва не срываясь на плач, заявила женщина.
Речь о 25-летней Анжелике Т. По данным сайта Новосибирского государственного университета, она работает заместителем декана механико-математического факультета по внеучебной и воспитательной работе.
Заседание суда отложили из-за ходатайства адвоката Евгения Салямина. В обвинительном заключении частный детектив обнаружил нехватку 11 страниц, в котором, по словам его защитника, перечислены доказательства вины.
Адвокат потерпевших — Варвары и Анжелики — заявила, что ее доверители придут в суд только тогда, когда это будет необходимо в рамках процесса. Значит, очная ставка между родственниками рано или поздно состоится.
Защита интересов семьи не в первый раз становится поводом для возбуждения дела о похищении. В январе силовики сообщили о задержании 33-летнего сибиряка, который уверяет, что таким образом пытался воспитать человека, угрожавшего «оторвать головы» его детям.