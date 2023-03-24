«Он защищал свою семью»: сибиряка арестовали за похищение человека, который грозил «оторвать головы» его детям

Преступление или необходимая оборона?
Деревенский детектив
О задержании «банды похитителей» силовики отчитались в конце января. Они сообщили, что 10 декабря двое жителей Искитимского района избили
— Подозреваемые были задержаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, — сообщили в полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по
Организатором преступления следователи называют
«Детям бошки поотрываю»
Супруга Сергея Сауткина Лидия Пешкова рассказала, что 10 декабря был обычный день. Она была на девятом месяце беременности, занималась домашними делами. Вечером ее муж оделся, сказал, что скоро придет и вышел из квартиры. Вернулся через несколько часов, по ее словам — «будто подрался».
— Я смотрю, он какой-то помятый. Я спрашиваю, ты что, подрался?! Он говорит, да. Я ему говорю, мне через девять дней в роддом ложиться, ну как так можно?! Тогда Сергей показал мне сообщение и сказал, что его, меня и наших детей угрожают убить, — рассказала Лидия в беседе с корреспондентом НГС.
Женщина переслала в редакцию аудиосообщение, которое включал ей супруг. На записи мужчина отборным матом заявляет, что он «предупреждал» адресата и теперь ему «конец»: он изнасилует его жену и оторвет «бошки» детям, как только приедет «с Украины».
— Сергей сказал, что угрозы поступали всю осень, но из-за беременности он мне ничего не говорил. Через пару дней, как он подрался, в нашем дворе появилась незнакомая машина, в которой сидели несколько человек. Тогда мы собрались, и Сергей увез нас с детьми к своим родителям: он боялся, что могут ворваться в квартиру и нас всех убить, — добавила женщина.
Почти полтора месяца семья прожила, опасаясь расправы, отметила Лидия. 25 января Сергей Сауткин ушел на работу — он трудился водителем фронтального погрузчика на угольном разрезе, там его задержали полицейские. На следующий день его жена, оставшись без защиты, написала заявление в полицию об угрозах.
— Я спрашивала у Сергея, почему тебе угрожает этот человек? Он сказал, что он просто помог его бывшей жене, коллеге по работе. Подробностей я не знаю. В нашей ситуации он просто защищал свою семью, защищал нас, — подытожила Лидия.
Суд отправил Сауткина в следственный изолятор. Потерпевшим по делу признали
Чужая семья потемки
Бывшая жена Мамедова Екатерина (имя изменено) попросила не называть в статье ее имя и фамилию — женщина не хочет, чтобы ее ассоциировали с экс-супругом. Она прожила с Романом
— Мне отказали в возбуждении уголовного дела. Я подозреваю, что определенную роль мог сыграть его брат, который раньше работал оперативником уголовного розыска. Еще у его отца есть связи в полиции, — рассказала женщина в беседе с корреспондентом НГС.
По словам Екатерины, она пыталась развестись с Мамедовым на протяжении последних четырех лет. При этом Роман был против развода. Она уверяет, что несколько раз муж закрывал ее дома прямо перед заседанием суда. Своими проблемами женщина поделилась с коллегой — Сергеем Сауткиным: она попросила спрятать ее на время, чтобы иметь возможность развестись. Мужчина просьбу выполнил и тем самым навлек на себя гнев Мамедова.
— Эта тварь мою семью разрушил!!! Я никого жалеть не буду. Теперь хоть садите меня, хоть убивайте. Я его и его семью сотру с лица земли, — говорится в одном из его сообщений.
По словам жены Сауткина, Сергей наводил справки о Мамедове и ему посоветовали не связываться с ним: мол, человек неадекватный, может и ножом пырнуть. В декабре терпение Сауткина лопнуло, и он решил-таки разобраться с агрессором по-мужски. На встречу взял с собой товарища. В результате оба оказались за решеткой.
Примерный семьянин против обманщика?
Жена называет Сергея Сауткина примерным семьянином. По ее словам, он не злоупотребляет алкоголем и души не чает в своих детях. Активный, позитивный, неконфликтный. Несколько лет назад занял второе место в конкурсе патриотической песни. Осенью организовывал соревнования по шашкам в детском саду, где воспитывается старший сын.
— Он очень хотел второго ребенка. Когда услышал, что будет дочь, он заплакал. Теперь постоянно спрашивает, как дети, переживает, — рассказала Лидия.
Характеристика «жертвы» Сауткина Романа Мамедова далека от идеальной, даже если не брать в расчет слова его бывшей жены. 29 января в группе «Смотр Искитим-Бердск-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована его фотография.
— Непорядочный. Обманывает девушек. Девушки, не ведитесь! Льет в уши. Аккуратнее с данным типом, девчат, — говорится в публикации.
Пользователи соцсети поддержали автора сообщения, подчеркнув, что Мамедов «кидает на деньги».
— Занял довольно крупную сумму денег, кормил завтраками. Не отдал до сих пор, — пишет пользовательница Леся Золотарева.
— Просто втерся в доверие, поплакался, денег занял и слинял, — написал Павел Антипов.
— Знаю пару человек, которые приехали поговорить с ним. Он написал заявление, еще и приукрасил.
— Ребята в СИЗО. Когда надо отвечать и, возможно, по-взрослому, он обращается в полицию, — уточнил Юрик Шустинский.
Сегодня Роман Мамедов может находиться в зоне СВО. Пару месяцев назад он прислал бывшей жене сообщение с номера «Воентелеком», зарегистрированного в Донбассе. Корреспондент НГС попытался связаться с Мамедовым, чтобы мужчина мог прокомментировать ситуацию со своим похищением и нелестные отзывы односельчан о себе. Номер, указанный в сообщении, оказался отключен.
На этой неделе бывшему директору реабилитационного центра огласили приговор за похищение 25 человек. Группа мужчин, которые занимались «лечением» алкоголиков и наркоманов, отделалась условными сроками.