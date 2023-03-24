«Он защищал свою семью»: сибиряка арестовали за похищение человека, который грозил «оторвать головы» его детям

Деревенский детектив





О задержании «банды похитителей» силовики отчитались в конце января. Они сообщили, что 10 декабря двое жителей Искитимского района избили 35-летнего односельчанина металлической трубой и деревянной доской, затем затолкали в багажник и вывезли в деревню Камышенка Сузунского района. Там они связали и закрыли жертву в частном доме, но мужчине удалось освободиться и сбежать. Спустя месяц похитителей задержали.



— Подозреваемые были задержаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, — сообщили в полиции.

