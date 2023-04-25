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Агрессивный прохожий обматерил ребенка в шапке с буквой Z — позже ночью к нему нагрянул ОМОН

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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Видео: Владислав Шитюк / Городские порталы

Житель Екатеринбурга набросился на мальчика, который вышел на улицу в шапке с буквой Z. Это настолько возмутило взрослого, что он схватил подростка за руку и начал матом оскорблять его. Тот испугался и убежал в слезах.

— Сука, в жопу забей себе эту шапку. Придурок [блин]. Родителям своим [скажи]. Идиот. Позови отца своего сюда. [Пассивные гомосексуалисты], [блин], — кадры с ругающимся мужчиной опубликовали наши коллеги из Е1.RU. Полностью ролик смотрите чуть выше.

Мама ребенка написала заявление в полицию с требованием найти и хотя бы оштрафовать агрессивного мужчину — как минимум за мат в общественном месте. Она рассказала, что отец 11-летнего мальчика — военный и находится на СВО. Подросток гордится отцом и сам выбрал носить шапку с символикой спецоперации.

— Он учится в пятом классе. В тот день ему надо было к репетитору, — рассказала журналистам Людмила, мама мальчика. — Он вышел из подъезда и пошел к школе, никого не трогал. Около подъезда этот мужик к нему стал приставать, оскорблять, пытался схватить. Причем он был трезвый. Сын вырвался и убежал, тот еще кричал ему вдогонку, материл всяко, это попало на видео. Ребенок пришел домой в слезах, испугался сильно. Какое бы у тебя ни было мнение — нельзя так с детьми обращаться. Это дикость.

Местные полицейские сначала завели административное производство по статье «хулиганство». Мужчину задержали ночью — к нему на дачу нагрянули полицейские и ОМОН. Позже в отделе полиции задержанный записал видеообращение и попросил прощения у мальчика. Он объяснил, что ему якобы показалось, что ребенок посмотрел на него вызывающе.

Позже административное производство прекратили. Вместо этого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («хулиганство»). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

— Не для того в настоящее время наши товарищи кровь проливают в Донбассе, чтобы мы боялись носить букву Z. И правда за нами, и победа будет тоже за нами, — прокомментировал руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

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