Агрессивный прохожий обматерил ребенка в шапке с буквой Z — позже ночью к нему нагрянул ОМОН

— Он учится в пятом классе. В тот день ему надо было к репетитору, — рассказала журналистам Людмила, мама мальчика. — Он вышел из подъезда и пошел к школе, никого не трогал. Около подъезда этот мужик к нему стал приставать, оскорблять, пытался схватить. Причем он был трезвый. Сын вырвался и убежал, тот еще кричал ему вдогонку, материл всяко, это попало на видео. Ребенок пришел домой в слезах, испугался сильно. Какое бы у тебя ни было мнение — нельзя так с детьми обращаться. Это дикость.



Местные полицейские сначала завели административное производство по статье «хулиганство». Мужчину задержали ночью — к нему на дачу нагрянули полицейские и ОМОН. Позже в отделе полиции задержанный записал видеообращение и попросил прощения у мальчика. Он объяснил, что ему якобы показалось, что ребенок посмотрел на него вызывающе.