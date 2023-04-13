Замглавы Кировского района временно отстранили от должности — его обвиняют во взяточничестве

В Новосибирске суд временно отстранил от должности заместителя главы Кировского района Александра Шишкина. Об этом вчера, 12 апреля 2023 года, рассказали в суде. Муниципальный чиновник проходит по делу о получении взятки за действия, входящие в его полномочия, а также за общее покровительство по службе.

