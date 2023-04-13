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Замглавы Кировского района временно отстранили от должности — его обвиняют во взяточничестве

Александр Шишкин находится в СИЗО

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Решение о временном отстранении чиновника принял суд

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В Новосибирске суд временно отстранил от должности заместителя главы Кировского района Александра Шишкина. Об этом вчера, 12 апреля 2023 года, рассказали в суде. Муниципальный чиновник проходит по делу о получении взятки за действия, входящие в его полномочия, а также за общее покровительство по службе.

— Удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении Александра Шишкина от должности заместителя главы администрации Кировского района Новосибирска, — рассказали в суде, добавив, что вынесенное постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

6 апреля Кировский районный суд арестовал чиновника на время предварительного следствия, в СИЗО он будет находиться как минимум до начала июня.

Первое уголовное дело в отношении Шишкина было возбуждено в ноябре 2022 года, тогда речь тоже шла об обвинениях в получении взятки. По данным «РБК-Новосибирск», в первый раз замглавы районной администрации взял не менее 150 тысяч рублей, во второй — не менее 240 тысяч. Кроме того, Александр Шишкин якобы содействовал демонтажу гаражей на территории Кировского района Новосибирска.

Ранее НГС писал о том, что в суде начали слушать дело бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина. По данным следствия, часть взятки он получил в подъезде собственного дома, а другую — в гостинице «Хилтон».

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