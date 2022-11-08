«Странная ситуация»: силовики проверяют замглавы Кировского района на причастность к коррупции
По данным источников НГС, в Следственном комитете возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения должностного преступления одним из заместителей главы администрации Кировского района Новосибирска.
По данным источников НГС в правоохранительных органах, в отношении чиновника проходят следственные действия и оперативные мероприятия на предмет причастности к совершению преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки). Оперативное сопровождение уголовного дела ведет управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по НСО. Известно, что силовики вели ОРМ несколько месяцев, но уголовное дело в Следственном комитете возбудили только сейчас.
Каков процессуальный статус чиновника, пока не уточняется. Также нет данных о том, задержан он или нет.
— Очень странная ситуация, история давняя, — поделился с НГС один из источников в депутатском корпусе, знакомый с ситуацией.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что им не известно об уголовном деле. В ГУ МВД по НСО обещали уточнить информацию позднее.