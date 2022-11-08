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СрочноСиловики проверяют замглавы Кировского района
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«Странная ситуация»: силовики проверяют замглавы Кировского района на причастность к коррупции

По данным источников НГС, в Следственном комитете возбуждено уголовное дело

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Каков процессуальный статус чиновника, пока не уточняется

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения должностного преступления одним из заместителей главы администрации Кировского района Новосибирска.

По данным источников НГС в правоохранительных органах, в отношении чиновника проходят следственные действия и оперативные мероприятия на предмет причастности к совершению преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки). Оперативное сопровождение уголовного дела ведет управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по НСО. Известно, что силовики вели ОРМ несколько месяцев, но уголовное дело в Следственном комитете возбудили только сейчас.

Каков процессуальный статус чиновника, пока не уточняется. Также нет данных о том, задержан он или нет.

— Очень странная ситуация, история давняя, — поделился с НГС один из источников в депутатском корпусе, знакомый с ситуацией.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что им не известно об уголовном деле. В ГУ МВД по НСО обещали уточнить информацию позднее.

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