«Странная ситуация»: силовики проверяют замглавы Кировского района на причастность к коррупции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения должностного преступления одним из заместителей главы администрации Кировского района Новосибирска.

По данным источников НГС в правоохранительных органах, в отношении чиновника проходят следственные действия и оперативные мероприятия на предмет причастности к совершению преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки). Оперативное сопровождение уголовного дела ведет управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по НСО. Известно, что силовики вели ОРМ несколько месяцев, но уголовное дело в Следственном комитете возбудили только сейчас.

