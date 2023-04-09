Подростки избили кассира и охранника кинотеатра «Орион» под Новосибирском

Вечером 8 апреля в кинотеатре «Орион» в Бердске произошла потасовка с участием охранника, кассира, нескольких подростков и двух мужчин, пытавшихся угомонить хулиганов. Об этом НГС рассказала кассир Полина Долгушина.
— В 22:50 у нас начался последний сеанс, мы закрыли входную дверь в зал и начали считать кассу. Вскоре прибежала толпа из 7–8 подростков: один парень лет 18, остальные — помладше, им 15–16 лет. Они сломали входную дверь в кинотеатр, вырвали ручку и замок. За ними побежали охранник, стоявший рядом мой муж и его брат. Они поймали одного из хулиганов, но остальные вернулись к нему на выручку, завязалась драка, — рассказала Долгушина.
Охранник в разгар драки выбежал, чтобы нажать тревожную кнопку, хулиганы в этот момент переключились на мужа кассира и его брата. Подростки брали количеством, запинывая упавших мужчин. Полина полезла разнимать участников потасовки, но получила несколько ударов по голове.
— Вскоре приехала полиция, пацаны выбежали из кинотеатра, но их задержали где-то в пивнушке неподалеку. Задержаны были шестеро. Нас уже опросили, но заявление в полицию я планирую подавать завтра, — добавила Долгушина.
Полицейские установили личности почти всех участников нападения на сотрудников кинотеатра.
— Вечером 8 апреля в полицию поступило сообщение о конфликте в кинотеатре в городе Бердске. На место выехал наряд полиции. Предварительно установлено, что в ходе конфликта телесные повреждения получили женщина 2001 года рождения и мужчина: им выданы направления на экспертизу. Часть участников конфликта уже установлены, личности других устанавливаются. Процессуальное решение по данному инциденту еще не принято, — сообщили НГС в областном главке МВД.
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