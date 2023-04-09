Подростки избили кассира и охранника кинотеатра «Орион» под Новосибирском

— В 22:50 у нас начался последний сеанс, мы закрыли входную дверь в зал и начали считать кассу. Вскоре прибежала толпа из 7–8 подростков: один парень лет 18, остальные — помладше, им 15–16 лет. Они сломали входную дверь в кинотеатр, вырвали ручку и замок. За ними побежали охранник, стоявший рядом мой муж и его брат. Они поймали одного из хулиганов, но остальные вернулись к нему на выручку, завязалась драка, — рассказала Долгушина.

