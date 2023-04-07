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«Они были как две подруги». История семьи, в которой 14-летняя дочь заказала убийство матери из-за миллионных сбережений

Незадолго до трагедии девочка познакомилась в интернете с парнем, который организовал нападение

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Когда подростки убивали 38-летнюю Алину, ее дочь была в квартире и спокойно смотрела на это

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— Чтоб ноги его в моём доме больше не было! — крикнула в сердцах 38-летняя Алина (имена героев истории изменены) своей 14-летней дочери Кате. Эта ссора стала последним разговором между когда-то самыми близкими друг другу людьми.

Через пару дней, 24 марта, недалеко от мусорных контейнеров в подмосковной Балашихе дворник нашел тело местной жительницы, жестоко избитой и завернутой в грязные простыни, черты ее лица было не различить — сплошная гематома.

Заказчицей убийства Алины оказалась ее собственная дочь. Подросток заплатила друзьям за нападение на мать и попросила: дело нужно довести до конца. Через своего приятеля, с которым она познакомилась в интернете, Катя нашла двух исполнителей, которым обещала заплатить 350 тысяч рублей за «работу». Группа подростков накинулась, избила, а после задушила мать девочки.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, как миллионные накопления и дружба с мальчиком из интернета разрушили семью и привели к трагедии.

«Отдала бы за нее жизнь»

Алина переехала из Волгограда в Подмосковье несколько лет назад. Долгое время не могла найти себя. Потом как-то прижилась и начала устраивать жизнь: меняла места работы, вела блог, посещала светские вечера. В ее соцсетях — фотографии с модных мероприятий, встречи с московскими дизайнерами, ужины в дорогих ресторанах. Она часто брала дочь с собой, показывая, какой красивой и интересной может быть жизнь.

Знакомые вспоминают, что Алина была с характером — за словом в карман не лезла.

— Не то чтобы несложный человек, но уж точно не злой. Дочь безумно любила, хотя и ссорились они, бывало, и с матом. Последнее, что она мне написала, было то, что ей очень хочется путешествовать, — рассказывает друг семьи Павел Сытилин.

До переезда в столицу Алина жила без особого размаха: влюбилась, вышла замуж, родила ребенка, а затем развелась. В память о браке осталась татуировка с именем бывшего мужа. После декрета нашла работу в агентстве недвижимости.

— Она долгое время всё искала себя. Но вот приятная неожиданность — как попала сферу недвижимости, стала зарабатывать и начала строить планы, путешествовать хотела, — поделился приятель семьи.

Алина очень любила свою дочь, которая, по версии следствия, и заказала убийство

Алина очень любила свою дочь, которая, по версии следствия, и заказала убийство

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По словам друга семьи, Алина стремилась казаться девушкой из высшего общества, мечтала блистать. И она души не чаяла в дочери, очень любила ее: не запрещала, как многие родители, экспериментировать с внешностью, набивать татуировки, делать пирсинг — в общем, всегда соглашалась на ее «хочу».

— Дочь не привыкла слышать отказ. Всё воспринимала как должное, — продолжает друг семьи Павел Сытилин. — Может, со странностями, но скорее как избалованный ребенок. Ее пороть бы в свое время, и всё было бы нормально.

«Девочка со странностями»

Семья жила в типовой серой многоэтажке в Балашихе в просторной светлой квартире. Позднее следователи выяснили, что дома у Алины хранилось 3,5 миллиона рублей. Именно они и могли стать причиной убийства.

У 14-летней Кати был диабет. О болезни дочери Алина рассказала еще летом 2020 года у себя в соцсетях. Когда из-за санкции возникли проблемы с поставками некоторых лекарств, Алина разволновалась.

— В аптеках тогда кончился инсулин импортный. Алина говорила: «Есть ближнее зарубежье, полечу, куплю». Насилу ее успокоил, — вспоминает друг семьи.

В социальных сетях 38-летняя Алина часто рассказывала, что любит свою дочь, писала посты о ней, выкладывала совместные фотографии. Разлад между близкими произошел, когда у Кати появился молодой человек. Это как раз тот самый парень, с которым девочка познакомилась в интернете и позвала его жить к себе.

— Помню, что тогда писал Алине, мол, рано ей жить с парнем-то. У мальчика якобы уехали родители, забыли оставить ему ключи, вот парень и приехал к ним. Но она лишь отмахнулась, сказала, что ничего между ними нет, а дочь она свою хорошо знает, — поделился Павел.

Мальчик из интернета

Парень, говорят знакомые Алины, был из трудной семьи. Прожил у Алины с Катей чуть больше двух недель. Затем мать девочки сказала, что ему пора возвращаться к себе. Катя, естественно, была против. На этой почве мать и дочь серьезно поссорились. По версии следствия, в этот момент девочка и решилась на убийство.

После ссоры с матерью 14-летняя Алина попросила своего интернет-друга найти тех, кто поможет ей «решить проблему». Не бесплатно, а за 350 тысяч рублей. По сравнению с 3,5 миллиона, которые хранились в квартире, сумма кажется небольшой.

День Х

В пятницу, 24 марта, Катя вместе со своим интернет-другом впустили в квартиру приятелей. Они ждали Алину с работы, притаившись в прихожей. Когда та пришла, один из парней накинулся на нее, начал избивать, чтобы оглушить. Затем ребята задушили женщину. Хотели сразу же избавиться от трупа, но что-то пошло не по плану.

Следователи выяснили, что друзья Кати через два дня вернулись на место убийства и ночью вынесли тело на самодельных носилках на ближайшую помойку.

— Лежала она где-то здесь, — указывал на пол в квартире один из подозреваемых, когда его привезли на место убийства. — Взяли с кровати простыни и замотали в них тело. Хотели в этот же день вынести и выкинуть, но не получилось.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Кадры следственных действий

Видео: ГСУ СК России по Московской области / T.me

До 10 лет колонии

Подозреваемых следователи вычислили довольно быстро и задержали четверых подростков. 14-летняя Катя оказалась самой младшей из них. Самому старшему в этой группе — 17.

По словам юриста Юлии Федотовой, максимальное наказание, которое могут получить школьники, — 10 лет лишения свободы в исправительной колонии.

— Подростки от 14 лет несут ответственность по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство группой лиц из корыстных побуждений». Максимум, что им могут назначить, — 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии, — уточнила юрист.

В воскресенье, 2 апреля, Алину похоронили на кладбище в Волгограде, откуда она родом. Близкие семьи до сих пор не могут поверить, что родной человек мог сделать подобное.

— Ее хоронили в белом закрытом гробу. На церемонии были родители и брат.

По словам друга семьи, Катю, заказавшую убийство своей матери, признали вменяемой.

— За столом кто-то из гостей сказал, что была экспертиза, — рассказал он. — Катя признана вменяемой. Ну в этом я и не сомневался. Все ее сейчас видят монстром, но уверяю вас: в жизни она была вполне обычным ребенком. Это вот самое страшное...

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