«Они были как две подруги». История семьи, в которой 14-летняя дочь заказала убийство матери из-за миллионных сбережений

— Чтоб ноги его в моём доме больше не было! — крикнула в сердцах
Через пару дней, 24 марта, недалеко от мусорных контейнеров в подмосковной Балашихе дворник нашел тело местной жительницы, жестоко избитой и завернутой в грязные простыни, черты ее лица было не различить — сплошная гематома.
Заказчицей убийства Алины оказалась ее собственная дочь. Подросток заплатила друзьям за нападение на мать и попросила: дело нужно довести до конца. Через своего приятеля, с которым она познакомилась в интернете, Катя нашла двух исполнителей, которым обещала заплатить 350 тысяч рублей за «работу». Группа подростков накинулась, избила, а после задушила мать девочки.
Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, как миллионные накопления и дружба с мальчиком из интернета разрушили семью и привели к трагедии.
«Отдала бы за нее жизнь»
Алина переехала из Волгограда в Подмосковье несколько лет назад. Долгое время не могла найти себя. Потом как-то прижилась и начала устраивать жизнь: меняла места работы, вела блог, посещала светские вечера. В ее соцсетях — фотографии с модных мероприятий, встречи с московскими дизайнерами, ужины в дорогих ресторанах. Она часто брала дочь с собой, показывая, какой красивой и интересной может быть жизнь.
Знакомые вспоминают, что Алина была с характером — за словом в карман не лезла.
— Не то чтобы несложный человек, но уж точно не злой. Дочь безумно любила, хотя и ссорились они, бывало, и с матом. Последнее, что она мне написала, было то, что ей очень хочется путешествовать, — рассказывает друг семьи Павел Сытилин.
До переезда в столицу Алина жила без особого размаха: влюбилась, вышла замуж, родила ребенка, а затем развелась. В память о браке осталась татуировка с именем бывшего мужа. После декрета нашла работу в агентстве недвижимости.
— Она долгое время всё искала себя. Но вот приятная неожиданность — как попала сферу недвижимости, стала зарабатывать и начала строить планы, путешествовать хотела, — поделился приятель семьи.
По словам друга семьи, Алина стремилась казаться девушкой из высшего общества, мечтала блистать. И она души не чаяла в дочери, очень любила ее: не запрещала, как многие родители, экспериментировать с внешностью, набивать татуировки, делать пирсинг — в общем, всегда соглашалась на ее «хочу».
— Дочь не привыкла слышать отказ. Всё воспринимала как должное, — продолжает друг семьи Павел Сытилин. — Может, со странностями, но скорее как избалованный ребенок. Ее пороть бы в свое время, и всё было бы нормально.
«Девочка со странностями»
Семья жила в типовой серой многоэтажке в Балашихе в просторной светлой квартире. Позднее следователи выяснили, что дома у Алины хранилось 3,5 миллиона рублей. Именно они и могли стать причиной убийства.
У
— В аптеках тогда кончился инсулин импортный. Алина говорила: «Есть ближнее зарубежье, полечу, куплю». Насилу ее успокоил, — вспоминает друг семьи.
В социальных сетях
— Помню, что тогда писал Алине, мол, рано ей жить с парнем-то. У мальчика якобы уехали родители, забыли оставить ему ключи, вот парень и приехал к ним. Но она лишь отмахнулась, сказала, что ничего между ними нет, а дочь она свою хорошо знает, — поделился Павел.
Мальчик из интернета
Парень, говорят знакомые Алины, был из трудной семьи. Прожил у Алины с Катей чуть больше двух недель. Затем мать девочки сказала, что ему пора возвращаться к себе. Катя, естественно, была против. На этой почве мать и дочь серьезно поссорились. По версии следствия, в этот момент девочка и решилась на убийство.
После ссоры с матерью
День Х
В пятницу, 24 марта, Катя вместе со своим интернет-другом впустили в квартиру приятелей. Они ждали Алину с работы, притаившись в прихожей. Когда та пришла, один из парней накинулся на нее, начал избивать, чтобы оглушить. Затем ребята задушили женщину. Хотели сразу же избавиться от трупа, но что-то пошло не по плану.
Следователи выяснили, что друзья Кати через два дня вернулись на место убийства и ночью вынесли тело на самодельных носилках на ближайшую помойку.
— Лежала она где-то здесь, — указывал на пол в квартире один из подозреваемых, когда его привезли на место убийства. — Взяли с кровати простыни и замотали в них тело. Хотели в этот же день вынести и выкинуть, но не получилось.
До
10 лет колонии
Подозреваемых следователи вычислили довольно быстро и задержали четверых подростков.
По словам юриста Юлии Федотовой, максимальное наказание, которое могут получить школьники, —
— Подростки от
В воскресенье, 2 апреля, Алину похоронили на кладбище в Волгограде, откуда она родом. Близкие семьи до сих пор не могут поверить, что родной человек мог сделать подобное.
— Ее хоронили в белом закрытом гробу. На церемонии были родители и брат.
По словам друга семьи, Катю, заказавшую убийство своей матери, признали вменяемой.
— За столом кто-то из гостей сказал, что была экспертиза, — рассказал он. — Катя признана вменяемой. Ну в этом я и не сомневался. Все ее сейчас видят монстром, но уверяю вас: в жизни она была вполне обычным ребенком. Это вот самое страшное...