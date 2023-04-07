«Они были как две подруги». История семьи, в которой 14-летняя дочь заказала убийство матери из-за миллионных сбережений

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, как миллионные накопления и дружба с мальчиком из интернета разрушили семью и привели к трагедии.

«Отдала бы за нее жизнь»

Алина переехала из Волгограда в Подмосковье несколько лет назад. Долгое время не могла найти себя. Потом как-то прижилась и начала устраивать жизнь: меняла места работы, вела блог, посещала светские вечера. В ее соцсетях — фотографии с модных мероприятий, встречи с московскими дизайнерами, ужины в дорогих ресторанах. Она часто брала дочь с собой, показывая, какой красивой и интересной может быть жизнь.