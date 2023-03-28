Злостного неплательщика алиментов арестовали на пять суток — ему грозит уголовное дело

В Новосибирской области на 5 суток арестовали 37-летнего алиментщика из Чулыма. Мужчина должен своим детям почти 200 тысяч рублей.
— Мер к погашению долга мужчина не предпринимал, в результате чего неоднократно привлекался к административной ответственности, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Жителя Новосибирской области принудительно доставили в отделение, где на него составили протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд принял решение об изоляции мужчины. Если должник не начнет платить, то ему грозит уголовная ответственность.
В Новосибирске мебельщика заставили вернуть около 300 тысяч рублей неустойки после вмешательства судебных приставов.