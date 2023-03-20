Прокуратура потребовала 10 месяцев работ для экс-депутата, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В Татарском районе Новосибирской области прошло судебное заседание по уголовному делу против экс-депутата Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Гособвинитель попросил назначить наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев.
Сергея Мамонтова обвиняют по статье 125 УК РФ — «оставление в опасности». Подсудимый полностью признал вину, состоялись прения сторон.
— Государственный обвинитель просил суд назначить Мамонтову наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы, — сообщили в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области.
У потерпевшей нет материальных претензий к Сергею Мамонову, так как ранее она получила от него 1 миллион рублей. Адвокат попросил назначить экс-депутату наказание в виде штрафа. В судебном заседании объявлен перерыв до 29 марта для подготовки к последнему слову подсудимого.
Инцидент произошел 30 октября прошлого года. Судя по кадрам с места происшествия, водитель на RAV4 сбил и переехал ребенка. После этого водитель вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел обратно и уехал. Скорую помощь вызвали прохожие. Пострадавшего ребенка на вертолете доставили в Новосибирск, где он проходил лечение. Мальчика выписали в ноябре.
Сергея Мамонтова освободили от должности депутата Татарского района. Мужчину исключили из партии «Единая Россия».