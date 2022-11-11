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«Порой жалуется на боли»: из больницы выписали 6-летнего мальчика, которого сбил депутат в Татарске

Мама ребенка говорит, что ему будет нужен курс массажа и санаторий

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После ДТП мальчик попал в реанимацию

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6-летнего мальчика, которого 30 октября сбил депутат в Татарске, выписали из Государственной Новосибирской областной клинической больнице. Это журналисту НГС подтвердили в самом учреждении.

— Выписали, но под наблюдение врачей. Есть ограничения в движении и просмотре телевизора, а также нужно в санаторий, - рассказала мать ребенка Светлана.

Женщина добавила, что ребенку потребуется курс массажа.

— Порой жалуется на боли, но в целом все лучше, — пояснила она.

ДТП произошло 30 октября в Татарске: депутат райсовета, Сергей Мамонтов сбил на кроссовере мальчика, вышел из машины, поразводил руками и уехал. После ребенок попал в реанимацию центральной районной больницы, а виновника арестовали на 11 суток.

Ранее мы рассказывали о том, что суд отстранил от должности депутата: ему запретили появляться в совете.

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