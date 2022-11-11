«Порой жалуется на боли»: из больницы выписали 6-летнего мальчика, которого сбил депутат в Татарске
Мама ребенка говорит, что ему будет нужен курс массажа и санаторий
6-летнего мальчика, которого 30 октября сбил депутат в Татарске, выписали из Государственной Новосибирской областной клинической больнице. Это журналисту НГС подтвердили в самом учреждении.
— Выписали, но под наблюдение врачей. Есть ограничения в движении и просмотре телевизора, а также нужно в санаторий, - рассказала мать ребенка Светлана.
Женщина добавила, что ребенку потребуется курс массажа.
— Порой жалуется на боли, но в целом все лучше, — пояснила она.
ДТП произошло 30 октября в Татарске: депутат райсовета, Сергей Мамонтов сбил на кроссовере мальчика, вышел из машины, поразводил руками и уехал. После ребенок попал в реанимацию центральной районной больницы, а виновника арестовали на 11 суток.
Ранее мы рассказывали о том, что суд отстранил от должности депутата: ему запретили появляться в совете.