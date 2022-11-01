Вертолет со сбитым мальчиком из Татарска прилетел в Новосибирск
До этого ребенок был в реанимации Татарской ЦРБ
6-летнего мальчика, которого
В Государственной Новосибирской областной клинической больнице журналисту НГС рассказали, что вертолет задержался на 2 часа из-за погодных условий, но теперь ребенок находится у них.
ДТП произошло 30 октября в Татарске: депутат райсовета, единоросс Сергей Мамонтов сбил на кроссовере мальчика, вышел из машины, поразводил руками и уехал. После ребенок попал в реанимацию центральной районной больницы, а виновника арестовали на 11 суток.
Ранее мы рассказывали, что глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль дело депутата, сбившего ребенка в Новосибирской области.