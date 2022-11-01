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Депутат переехал ребенкаПодробности

Вертолет со сбитым мальчиком из Татарска прилетел в Новосибирск

До этого ребенок был в реанимации Татарской ЦРБ

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По данным на утро 31 октября, состояние мальчика было стабильно тяжелым

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6-летнего мальчика, которого 30 октября сбил депутат, доставили из Татарска в Новосибирск на вертолете санавиации.

В Государственной Новосибирской областной клинической больнице журналисту НГС рассказали, что вертолет задержался на 2 часа из-за погодных условий, но теперь ребенок находится у них.

ДТП произошло 30 октября в Татарске: депутат райсовета, единоросс Сергей Мамонтов сбил на кроссовере мальчика, вышел из машины, поразводил руками и уехал. После ребенок попал в реанимацию центральной районной больницы, а виновника арестовали на 11 суток.

Ранее мы рассказывали, что глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль дело депутата, сбившего ребенка в Новосибирской области.

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ДепутатОбластная больницаСанавиация
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