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Депутат переехал ребенка

Переехал 6-летнего ребенка: депутата из Татарска исключили из партии «Единая Россия»

До 7 ноября его также исключат из депутатского объединения Татарского района

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Депутат находится под арестом

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Из партии «Единая Россия» исключили депутата из Татарска Сергея Мамонтова, который переехал 6-летнего мальчика.

— Сергей Мамонтов был исключен из партии 31 октября. Решение было принято сразу, другого — после такого поступка — и быть не могло. До 7 ноября его исключат из депутатского объединения «Единой России» в райсовете Татарского района. Уверена, за оставление ребенка в опасности он понесет наказание по всей строгости закона, — сообщила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

Представители «Единой России», по их словам, продолжают следить за ситуацией. Мальчик сейчас находится в областной больнице Новосибирска.

Громкое ДТП произошло 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям и было опубликовано в группе «АСТ-54», видно, как дорогая белоснежная иномарка сбивает 6-летнего мальчика и переезжает его. Из машины выходит мужчина, стоит возле ребенка, затем возвращается за руль и уезжает. Мальчик остается корчиться от боли на земле.

Водитель явился в отдел полиции только после объявления машины в розыск — это депутат «Единой России» Сергей Мамонтов. В итоге прокуратура Новосибирской области потребовала возбудить на него уголовное дело.

Суд с участием Татарского межрайонного прокурора уже рассмотрел первое административное дело против депутата — по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Он получил 11 суток ареста.

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