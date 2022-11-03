Переехал
6-летнего ребенка: депутата из Татарска исключили из партии «Единая Россия»
До 7 ноября его также исключат из депутатского объединения Татарского района
Из партии «Единая Россия» исключили депутата из Татарска Сергея Мамонтова, который переехал
— Сергей Мамонтов был исключен из партии 31 октября. Решение было принято сразу, другого — после такого поступка — и быть не могло. До 7 ноября его исключат из депутатского объединения «Единой России» в райсовете Татарского района. Уверена, за оставление ребенка в опасности он понесет наказание по всей строгости закона, — сообщила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.
Представители «Единой России», по их словам, продолжают следить за ситуацией. Мальчик сейчас находится в областной больнице Новосибирска.
Громкое ДТП произошло 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям и было опубликовано в группе «АСТ-54», видно, как дорогая белоснежная иномарка сбивает
Водитель явился в отдел полиции только после объявления машины в розыск — это депутат «Единой России» Сергей Мамонтов. В итоге прокуратура Новосибирской области потребовала возбудить на него уголовное дело.
Суд с участием Татарского межрайонного прокурора уже рассмотрел первое административное дело против депутата — по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Он получил 11 суток ареста.