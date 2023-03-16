СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 75.75
eur 80.88
Тема дняСбил двух школьников и скрылся с места ДТП
Все новости
Все новости

75 ножевых ранений. Новосибирца признали виновным в жестоком убийстве 35-летней давности

После убийства с особой жесткостью он скрывался в Самарской области

2 032

На приусадебном участке мужчина нанес своей знакомой не менее 75 ножевых ранений

Поделиться

Новосибирский суд огласил обвинительный приговор мужчине за жестокое убийство, совершенное в конце июня 1987 года. После совершения преступления подсудимый скрылся от правосудия в Самарской области, где проживал до момента задержания.

— 21-летний осужденный, находясь со знакомой девушкой на территории приусадебного участка дома по улице Почтовый лог Дзержинского района города Новосибирска, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес потерпевшей более 75 ножевых ранений в различные части тела, от которых последняя скончалась на месте происшествия, — описали фабулу дела в региональном СК.

На следующий день после убийства мужчина уехал в Самарскую область, где проживал до момента задержания. К тому дню у следователей было достаточно доказательств, которые дополнило чистосердечное признание убийцы.

За убийство с особой жесткостью (п. «г» ст. 102 УК РСФСР) мужчину приговорили к девяти годам колонии общего режима.

15 марта суд вынес приговор по делу об убийстве на улице Светлой — фигурантами стали пять человек.

По теме

Убийство с особой жестокостьюЖестокостьПреступление из-за ревности
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter