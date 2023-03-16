75 ножевых ранений. Новосибирца признали виновным в жестоком убийстве 35-летней давности

Новосибирский суд огласил обвинительный приговор мужчине за жестокое убийство, совершенное в конце июня 1987 года. После совершения преступления подсудимый скрылся от правосудия в Самарской области, где проживал до момента задержания.
— 21-летний осужденный, находясь со знакомой девушкой на территории приусадебного участка дома по улице Почтовый лог Дзержинского района города Новосибирска, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес потерпевшей более 75 ножевых ранений в различные части тела, от которых последняя скончалась на месте происшествия, — описали фабулу дела в региональном СК.
На следующий день после убийства мужчина уехал в Самарскую область, где проживал до момента задержания. К тому дню у следователей было достаточно доказательств, которые дополнило чистосердечное признание убийцы.
За убийство с особой жесткостью (
15 марта суд вынес приговор по делу об убийстве на улице Светлой — фигурантами стали пять человек.