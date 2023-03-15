Суд вынес приговор по делу об убийстве на улице Светлой — фигурантами стали пять человек

Отмечается, что во время конфликта компания начала стрелять по людям и автомобилю из трех пистолетов и другого оружия, которое не установило следствие. В результате один из них выстрелил в грудь мужчине.



В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что выстрел был произведен из травматического пистолета. Сибиряк был доставлен в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался.



Как сообщили в ведомстве, во время конфликта фигуранты дела причинили телесные повреждения десяти гражданам и повредили автомобиль марки «Мицубиси-Лансер». Чуть позже после происшествия один из фигурантов дела также применил насилие в отношении сотрудника полиции, который прибыл на место по вызову.

