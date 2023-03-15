Суд вынес приговор по делу об убийстве на улице Светлой — фигурантами стали пять человек

В Новосибирской области суд вынес приговор по делу об убийстве человека в садовом товариществе «Изумруд» в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, фигурантами дела стали пятеро жителей Новосибирской области.
Инцидент произошел в ночь на 13 июня 2020 года. Суд установил, что группа людей распивала спиртные напитки на участке дома в СНТ, когда к ним зашел человек в поисках родственника знакомой — он предположил, что тот может находиться на их территории. Компания была недовольна незнакомцем и вывела его на улицу.
— Вывели его на улицу Светлую в СНТ «Изумруд» и, используя малозначительный повод, нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по телу, — указано в сообщении. — После чего осужденные, увидев проходивших мимо ранее незнакомых лиц, металлической палкой, двумя лопатами, руками и ногами нанесли множественные удары в область головы и тела.
Отмечается, что во время конфликта компания начала стрелять по людям и автомобилю из трех пистолетов и другого оружия, которое не установило следствие. В результате один из них выстрелил в грудь мужчине.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что выстрел был произведен из травматического пистолета. Сибиряк был доставлен в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался.
Как сообщили в ведомстве, во время конфликта фигуранты дела причинили телесные повреждения десяти гражданам и повредили автомобиль марки «Мицубиси-Лансер». Чуть позже после происшествия один из фигурантов дела также применил насилие в отношении сотрудника полиции, который прибыл на место по вызову.
Фигурантами дела стали жители региона в возрасте от 20 до 41 года. В зависимости от действий каждого они признаны судом виновными в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества), п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Новосибирский областной суд приговорил виновного по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, новосибирца, виновного по статье 318 УК РФ, — к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Виновного по ч. 1 ст. 167 УК РФ приговорили к обязательным работам, но его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
— Совершившие преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 167 УК РФ — наказание в виде обязательных работ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освобождены от наказания. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
СНТ «Изумруд» находится недалеко от села Плотниково. После происшествия на причастность к убийству проверяли шесть человек, но фигурантами стали пятеро жителей региона. Корреспондент НГС находился на месте ЧП и разбирался в ситуации. Подробнее о происшествии — в материале.