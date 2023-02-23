Спецназовец ГРУ, беспредельщик из 90-х и подельник Солодкина — смотрим на самых разыскиваемых преступников из Новосибирска

Громкие преступления и резонансные суды мелькают в средствах массовой информации и забываются через считаные дни, уступая место новым, как говорится у журналистов, инфоповодам. Но не всякое уголовное дело заканчивается приговором: порой подозреваемые и обвиняемые умудряются скрыться так удачно, что найти их не удается ни через месяц, ни через год. НГС проверил базы МВД и Интерпола, чтобы узнать: кто самые разыскиваемые преступники из Новосибирской области.
Просто выполнял приказ
Звучное имя Владимира Воеводина давно перестало быть на слуху, а по маленькой черно-белой фотографии, явно переснятой с паспорта или личного дела, мужчину вряд ли сможет узнать хоть кто-нибудь, кроме опытного оперативника — хотя бы потому, что в июле ему должно исполниться
Из карточки в базе розыска МВД можно узнать лишь то, что Владимир Николаевич родился в Новосибирской области, и разыскивается повторно, а ранее ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. При этом в базе Интерпола Воеводина отчего-то нет — что особенно странно, если учесть, что в ней можно найти одного из его подельников — Эдуарда Ульмана.
По данным «Коммерсанта», группа спецназа участвовала в ликвидации банды и должна была перекрыть боевикам пути отхода, ехавший по дороге УАЗ военные разведчики якобы приняли за машину боевиков. Водителя и пассажиров расстреляли, один из находившихся в машине мужчин погиб на месте, остальных добили.
— Ульман вышел на связь и сказал, что обстрелян УАЗ, сказал: «Сугроб, три горячих, два теплых», — приводит издание Lenta показания еще одного фигуранта по делу, оперативного офицера при руководителе спецоперации Алексея Перелевского в 2007 году. — Я понял, что сугроб — это УАЗ, горячие — убитые и теплые — оставшиеся в живых. Я уточнил у Ульмана, есть ли при них оружие, он ответил, что нет.
Эти факты Перелевский озвучил командиру, полковнику Владимиру Плотникову (тот в итоге наказания не понес), и командующий операцией, согласно показаниям осужденных спецназовцев, отдал приказ добить раненых, трупы сложить в машину и сжечь их. Еще один человек смог сбежать, но позже умер от ран.
Среди убитых были директор и завуч местной школы, лесник, водитель, местная жительница и ее родственник — все исключительно мирные люди.
Воеводина вместе с Ульманом, Калаганским и Перелевским взяли под стражу, но уже к концу года выпустили под подписку о невыезде. Их обвинили в групповом убийстве, а Перелевского — в превышении должностных полномочий. Разведчики не отрицали, что обнаружив, что перепутали селян с бандитами, добили раненых, включая и женщину, однако ссылались на то, что выполняли приказ командира.
О том, как воспринимался этот аргумент, можно судить по тому факту, что группа Ульмана последовательно выслушала два оправдательных приговора. В первый раз коллегия присяжных признала их невиновными в 2004 году, но Верховный суд отменил приговор, по данным «Коммерсантъ», из-за ошибок при подборе заседателей. В 2005 году Воеводина, Калаганского и Ульмана оправдала другая коллегия, но приговор снова отменили. В третий раз рассматривать дело доверили уже профессиональным судьям. В день, когда в прениях сторона обвинения должна была запросить наказания для подсудимых, Владимир Воеводин, Александр Калаганский и Эдуард Ульман не явились на заседание.
Военных разведчиков заочно арестовали, однако поймать их это не помогло. Как писала, со ссылкой на адвокатов военных Lenta, Владимир Воеводин мог находиться в Новосибирске — он родился в Купинском районе, в Новосибирской области жили его родители — однако поиски беглого прапорщика результатов не дали. 14 июня 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове заочно приговорил всех троих военнослужащих к достаточно мягким (по меркам части 2 статьи 105 УК РФ, до
С тех пор военных разведчиков не видели, а карточки розыска из баз не убирали.
«Красная карточка» футболиста Сураева
В отличие от Владимира Воеводина, которого в базе данных Интерпола нет, другой разыскиваемый новосибирец Эдвард Сураев давным-давно обзавелся собственным красным уведомлением.
Красное уведомление Интерпола — это международно признанный запрос на арест лица, разыскиваемого правоохранительными органами. Оно действует как глобальный сигнал, предупреждающий полицию 190 стран-участниц о том, что им следует разыскивать беглеца.
Его история достаточно типична для деятелей спорта и бизнеса в Новосибирске начала нулевых. Сураев занимался лекарственным бизнесом и был президентом футбольного клуба «Челси-2005» (изначально «Полигран», прекратил существование в 2008 году).
По данным сервиса «Контур.Фокус», Эдвард Сураев является одним из четверых учредителей ООО «Юнисиб-М» (50%). Данных о прибыли и выручке не представлено. Основной вид деятельности — торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).
За какую именно историю Сураев в 2006 году был объявлен в международный розыск, точно не ясно. Согласно красному уведомлению, его ищут за «похищение человека и вымогательство, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, организация убийства, сопряженного с разбоем с применением насилия». И первая часть этой формулировки появилась в карточке бизнесмена как раз в середине нулевых.
По данным «Коммерсанта», когда оперативники пришли в дом Сураева с обыском, силовики нашли у него
Это уголовное преследование в итоге сослужило Сураеву добрую службу: когда в 2007-м было раскрыто дело об убийстве другого известного в городе спортсмена, каратиста Алексея Полькина, предполагаемый организатор преступления уже находился вне досягаемости следствия.
Полькина расстрелял наемный убийца 1 сентября 2000 года, киллер всадил в него семь пуль, причем каждое ранение само по себе могло быть смертельным. Прокуратура возбудила уголовное дело, которое в итоге приостановили и вновь взяли в работу только семь лет спустя. Посредник, бывший десантник Виталий Ус на допросах сдал и исполнителей, и заказчика. Следствие пришло к выводу, что заказчик — Эдвард Сураев. Прокуратура посчитала, что он завидовал популярности Алексея Полькина в коммерческих и спортивных кругах, а главное, не хотел возвращать ему дорогую машину.
Трое участников в 2009-м выслушали обвинительный приговор. Новосибирский областной суд приговорил киллера Дениса Шуткина к 15 годам строгого режима, Виталий Ус получил
Страницы из дела Солодкиных
Примерно в то же время, по данным следствия, орудовал и следующий герой,
В это время над делом Солодкиных уже вовсю работали следователи: отец и брат Юрия были арестованы, так что предполагаемым аферистам было чего опасаться.
В процессе побега Юрия едва не поймали: его машину остановили сотрудники ДПС, но выяснив, что перед ними брат вице-мэра и сын главы фонда развития культуры и спорта Новосибирской области, отпустили его восвояси.
Спустя год чудом оставшиеся на свободе Юрий Солодкин и Кирилл Дереев выпустили видеообращения. Согласно ролику, который записал Дереев в 2011 году (в настоящее время удален), следствие заподозрило его и Юрия Солодкина в хищении долей в компании ООО «Центр-систем». Он называл обвинения в свой адрес абсурдными, в частности, считал, что долю в фирме получил законным способом, а участвовать в деятельности ОПС никак не мог, потому что в 2004 году только заканчивал институт.
Бывший компаньон Дереева Юрий Солодкин связал «масштабное уголовное преследование своей семьи» с переделом новосибирской барахолки и даже называл имя предполагаемого выгодоприобретателя — тогдашнего главу ГУ МВД по Сибирскому федеральному округу Александра Никитина. (После тот возглавил главк МВД в Ивановской области, а затем сам стал фигурантом коррупционного уголовного дела):
— Я убежден, что мера пресечения в виде заключения под стражу для меня и моих близких является исключительно инструментом давления, — глядя в камеру, обращался он к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву.
Александр Солодкин-старший и Александр Солодкин-младший в 2015 году выслушали обвинительный приговор, 6 лет колонии общего режима со штрафом
Кирилла Дереева по-прежнему разыскивают по всему миру, но он не торопится ни возвращаться в Россию, ни путешествовать в любую из
Красного уведомления на Юрия Солодкина в базе международной полиции нет.
Недавно НГС нашел замок авторитета из 90-х. По рассказам осведомленных людей, его обстреливали из гранатомета.