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Обзор

Спецназовец ГРУ, беспредельщик из 90-х и подельник Солодкина — смотрим на самых разыскиваемых преступников из Новосибирска

Их ищут по всему миру — и не факт, что когда-нибудь найдут

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Двоим обвиняемым удалось сбежать от силовиков еще на стадии следствия, третьему уже огласили приговор — но он его не услышал

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Громкие преступления и резонансные суды мелькают в средствах массовой информации и забываются через считаные дни, уступая место новым, как говорится у журналистов, инфоповодам. Но не всякое уголовное дело заканчивается приговором: порой подозреваемые и обвиняемые умудряются скрыться так удачно, что найти их не удается ни через месяц, ни через год. НГС проверил базы МВД и Интерпола, чтобы узнать: кто самые разыскиваемые преступники из Новосибирской области.

Просто выполнял приказ

Прапорщик спецназа ГРУ Владимир Воеводин надежно лег на дно. Его не могут найти уже почти <nobr class="_">20 лет</nobr>

Прапорщик спецназа ГРУ Владимир Воеводин надежно лег на дно. Его не могут найти уже почти 20 лет

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Звучное имя Владимира Воеводина давно перестало быть на слуху, а по маленькой черно-белой фотографии, явно переснятой с паспорта или личного дела, мужчину вряд ли сможет узнать хоть кто-нибудь, кроме опытного оперативника — хотя бы потому, что в июле ему должно исполниться 47 лет, а на фото — явно нет и 30. Сегодня вряд ли кто-то вспомнит: это фигурант одного из самых громких уголовных дел о преступлениях российских военных в Чечне. В январе 2002 года прапорщик спецназа ГРУ Владимир Воеводин и его командиры лейтенант Александр Калаганский и капитан Эдуард Ульман обстреляли машину мирных жителей, а когда обнаружили свою ошибку, добили раненых.

Из карточки в базе розыска МВД можно узнать лишь то, что Владимир Николаевич родился в Новосибирской области, и разыскивается повторно, а ранее ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. При этом в базе Интерпола Воеводина отчего-то нет — что особенно странно, если учесть, что в ней можно найти одного из его подельников — Эдуарда Ульмана.

По данным «Коммерсанта», группа спецназа участвовала в ликвидации банды и должна была перекрыть боевикам пути отхода, ехавший по дороге УАЗ военные разведчики якобы приняли за машину боевиков. Водителя и пассажиров расстреляли, один из находившихся в машине мужчин погиб на месте, остальных добили.

— Ульман вышел на связь и сказал, что обстрелян УАЗ, сказал: «Сугроб, три горячих, два теплых», — приводит издание Lenta показания еще одного фигуранта по делу, оперативного офицера при руководителе спецоперации Алексея Перелевского в 2007 году. — Я понял, что сугроб — это УАЗ, горячие — убитые и теплые — оставшиеся в живых. Я уточнил у Ульмана, есть ли при них оружие, он ответил, что нет.

Дело Ульмана и его сослуживцев на судейском столе

Дело Ульмана и его сослуживцев на судейском столе

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Эти факты Перелевский озвучил командиру, полковнику Владимиру Плотникову (тот в итоге наказания не понес), и командующий операцией, согласно показаниям осужденных спецназовцев, отдал приказ добить раненых, трупы сложить в машину и сжечь их. Еще один человек смог сбежать, но позже умер от ран.

Среди убитых были директор и завуч местной школы, лесник, водитель, местная жительница и ее родственник — все исключительно мирные люди.

Воеводина вместе с Ульманом, Калаганским и Перелевским взяли под стражу, но уже к концу года выпустили под подписку о невыезде. Их обвинили в групповом убийстве, а Перелевского — в превышении должностных полномочий. Разведчики не отрицали, что обнаружив, что перепутали селян с бандитами, добили раненых, включая и женщину, однако ссылались на то, что выполняли приказ командира.

О том, как воспринимался этот аргумент, можно судить по тому факту, что группа Ульмана последовательно выслушала два оправдательных приговора. В первый раз коллегия присяжных признала их невиновными в 2004 году, но Верховный суд отменил приговор, по данным «Коммерсантъ», из-за ошибок при подборе заседателей. В 2005 году Воеводина, Калаганского и Ульмана оправдала другая коллегия, но приговор снова отменили. В третий раз рассматривать дело доверили уже профессиональным судьям. В день, когда в прениях сторона обвинения должна была запросить наказания для подсудимых, Владимир Воеводин, Александр Калаганский и Эдуард Ульман не явились на заседание.

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Военных разведчиков заочно арестовали, однако поймать их это не помогло. Как писала, со ссылкой на адвокатов военных Lenta, Владимир Воеводин мог находиться в Новосибирске — он родился в Купинском районе, в Новосибирской области жили его родители — однако поиски беглого прапорщика результатов не дали. 14 июня 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове заочно приговорил всех троих военнослужащих к достаточно мягким (по меркам части 2 статьи 105 УК РФ, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение) наказаниям. Воеводина приговорили к 12 годам колонии строгого режима, 9 месяцев из которых он уже отсидел в СИЗО. Его сослуживцы получили похожие сроки — 14 лет дали Эдуарду Ульману, 11 — Александру Калаганскому, 9 — Алексею Перелевскому, которого единственного взяли под стражу в зале суда.

С тех пор военных разведчиков не видели, а карточки розыска из баз не убирали.

«Красная карточка» футболиста Сураева

Эдвард Сураев кажется типичным персонажем конца 90-х — начала нулевых: коммерсант, спортсмен и, вероятно, рэкетир и заказчик убийства

Эдвард Сураев кажется типичным персонажем конца 90-х — начала нулевых: коммерсант, спортсмен и, вероятно, рэкетир и заказчик убийства

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В отличие от Владимира Воеводина, которого в базе данных Интерпола нет, другой разыскиваемый новосибирец Эдвард Сураев давным-давно обзавелся собственным красным уведомлением.

Красное уведомление Интерпола — это международно признанный запрос на арест лица, разыскиваемого правоохранительными органами. Оно действует как глобальный сигнал, предупреждающий полицию 190 стран-участниц о том, что им следует разыскивать беглеца.

Его история достаточно типична для деятелей спорта и бизнеса в Новосибирске начала нулевых. Сураев занимался лекарственным бизнесом и был президентом футбольного клуба «Челси-2005» (изначально «Полигран», прекратил существование в 2008 году).

По данным сервиса «Контур.Фокус», Эдвард Сураев является одним из четверых учредителей ООО «Юнисиб-М» (50%). Данных о прибыли и выручке не представлено. Основной вид деятельности — торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

За какую именно историю Сураев в 2006 году был объявлен в международный розыск, точно не ясно. Согласно красному уведомлению, его ищут за «похищение человека и вымогательство, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, организация убийства, сопряженного с разбоем с применением насилия». И первая часть этой формулировки появилась в карточке бизнесмена как раз в середине нулевых.

По данным «Коммерсанта», когда оперативники пришли в дом Сураева с обыском, силовики нашли у него 200 тысяч евро, 55 тысяч долларов США и 1,5 миллиона рублей. Несмотря на это, денег подозреваемому явно хватало: Эдварду Сураеву удалось уехать в Таиланд, его выдачи добивалась генпрокуратура РФ, но тщетно.

Новосибирские следователи давно подозревают, что у Эдварда Сураева богатая уголовная биография. Однако на скамье подсудимых бывший коммерсант так и не оказался

Новосибирские следователи давно подозревают, что у Эдварда Сураева богатая уголовная биография. Однако на скамье подсудимых бывший коммерсант так и не оказался

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Это уголовное преследование в итоге сослужило Сураеву добрую службу: когда в 2007-м было раскрыто дело об убийстве другого известного в городе спортсмена, каратиста Алексея Полькина, предполагаемый организатор преступления уже находился вне досягаемости следствия.

Полькина расстрелял наемный убийца 1 сентября 2000 года, киллер всадил в него семь пуль, причем каждое ранение само по себе могло быть смертельным. Прокуратура возбудила уголовное дело, которое в итоге приостановили и вновь взяли в работу только семь лет спустя. Посредник, бывший десантник Виталий Ус на допросах сдал и исполнителей, и заказчика. Следствие пришло к выводу, что заказчик — Эдвард Сураев. Прокуратура посчитала, что он завидовал популярности Алексея Полькина в коммерческих и спортивных кругах, а главное, не хотел возвращать ему дорогую машину.

Трое участников в 2009-м выслушали обвинительный приговор. Новосибирский областной суд приговорил киллера Дениса Шуткина к 15 годам строгого режима, Виталий Ус получил 13 лет лишения свободы. Пособника, который, по версии следствия, дожидался Шуткина в машине и был готов прийти к нему на помощь в случае форс-мажора, суд оправдал за недоказанностью. Материалы дела в отношении Эдварда Сураева выделили в отдельное производство, и маховик правосудия готов раскрутиться, когда бывший президент футбольного клуба окажется в зоне досягаемости российских полицейских.

Страницы из дела Солодкиных

Кирилла Дереева следователи подозревают в мошенничестве и участии в деятельности организованного преступного сообщества — сам он называл эти обвинения абсурдными

Кирилла Дереева следователи подозревают в мошенничестве и участии в деятельности организованного преступного сообщества — сам он называл эти обвинения абсурдными

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Примерно в то же время, по данным следствия, орудовал и следующий герой, 41-летний (на сегодня) новосибирец Кирилл Дереев, которого ищут за особо крупное мошенничество и участие в деятельности организованного преступного сообщества. Дереев был партнером по бизнесу Юрия Солодкина (брата вице-мэра Александра Солодкина-младшего и сына Александра Солодкина-старшего) и вместе с компаньоном сбежал из Новосибирска 16 февраля 2010 года.

В это время над делом Солодкиных уже вовсю работали следователи: отец и брат Юрия были арестованы, так что предполагаемым аферистам было чего опасаться.

В процессе побега Юрия едва не поймали: его машину остановили сотрудники ДПС, но выяснив, что перед ними брат вице-мэра и сын главы фонда развития культуры и спорта Новосибирской области, отпустили его восвояси.

Спустя год чудом оставшиеся на свободе Юрий Солодкин и Кирилл Дереев выпустили видеообращения. Согласно ролику, который записал Дереев в 2011 году (в настоящее время удален), следствие заподозрило его и Юрия Солодкина в хищении долей в компании ООО «Центр-систем». Он называл обвинения в свой адрес абсурдными, в частности, считал, что долю в фирме получил законным способом, а участвовать в деятельности ОПС никак не мог, потому что в 2004 году только заканчивал институт.

Бывший компаньон Дереева Юрий Солодкин связал «масштабное уголовное преследование своей семьи» с переделом новосибирской барахолки и даже называл имя предполагаемого выгодоприобретателя — тогдашнего главу ГУ МВД по Сибирскому федеральному округу Александра Никитина. (После тот возглавил главк МВД в Ивановской области, а затем сам стал фигурантом коррупционного уголовного дела):

— Я убежден, что мера пресечения в виде заключения под стражу для меня и моих близких является исключительно инструментом давления, — глядя в камеру, обращался он к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Юрий Солодкин

Александр Солодкин-старший и Александр Солодкин-младший в 2015 году выслушали обвинительный приговор, 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей и 8,5 лет колонии общего режима со штрафом 505 тысяч рублей соответственно. Спустя год Солодкин-отец вышел на свободу (в наказание вошло время, проведенное в следственном изоляторе), еще через год освободился его сын, а вскоре их карьера вновь пошла в гору.

Сам разыскиваемый бизнесмен уверен, что ему просто не повезло: слишком близок оказался к семье Солодкиных

Сам разыскиваемый бизнесмен уверен, что ему просто не повезло: слишком близок оказался к семье Солодкиных

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Кирилла Дереева по-прежнему разыскивают по всему миру, но он не торопится ни возвращаться в Россию, ни путешествовать в любую из 190 стран, в которых работает Интерпол.

Красного уведомления на Юрия Солодкина в базе международной полиции нет.

Недавно НГС нашел замок авторитета из 90-х. По рассказам осведомленных людей, его обстреливали из гранатомета.

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