Спецназовец ГРУ, беспредельщик из 90-х и подельник Солодкина — смотрим на самых разыскиваемых преступников из Новосибирска

Из карточки в базе розыска МВД можно узнать лишь то, что Владимир Николаевич родился в Новосибирской области, и разыскивается повторно, а ранее ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. При этом в базе Интерпола Воеводина отчего-то нет — что особенно странно, если учесть, что в ней можно найти одного из его подельников — Эдуарда Ульмана.

По данным «Коммерсанта», группа спецназа участвовала в ликвидации банды и должна была перекрыть боевикам пути отхода, ехавший по дороге УАЗ военные разведчики якобы приняли за машину боевиков. Водителя и пассажиров расстреляли, один из находившихся в машине мужчин погиб на месте, остальных добили.

