«Он выхватил биту из моих рук и забил меня»: сибиряк пострадал из-за замечания мужчинам, которые рылись в снегу у дома

— Я сделал им замечание, и слово за слово всё началось. Я сказал, что пойдем домой и разберемся. Дошел до дома, у меня там бита лежала. Он ее выхватил из моих рук и забил меня этой битой, — вспомнил Алексей в разговоре с корреспондентом НГС.



По мнению Алексея, мужчины искали в снегу закладки. Он называет себя противником наркотиков и не жалеет, что вступил в конфликт. В больнице пострадавшему сказали, что у него ушиб головы, руки перебиты, подозрение на перелом кисти. Но сегодня Алексей пойдет к травматологу, который скажет точные диагнозы.

