«Он выхватил биту из моих рук и забил меня»: сибиряк пострадал из-за замечания мужчинам, которые рылись в снегу у дома

В Новосибирске житель Родников Алексей сделал замечание неизвестным мужчинам, которые рылись в снегу у его подъезда. Это привело к конфликту, который Алексей захотел решить с помощью биты: в итоге пострадал сам.
В ночь с 15 на 16 января Алексей вышел из дома, чтобы проводить своего друга. Сам он был выпившим. В этот момент он увидел, как трое мужчин стояли рядом с одним из подъездов его дома и что-то искали в снегу.
— Я сделал им замечание, и слово за слово всё началось. Я сказал, что пойдем домой и разберемся. Дошел до дома, у меня там бита лежала. Он ее выхватил из моих рук и забил меня этой битой, — вспомнил Алексей в разговоре с корреспондентом НГС.
По мнению Алексея, мужчины искали в снегу закладки. Он называет себя противником наркотиков и не жалеет, что вступил в конфликт. В больнице пострадавшему сказали, что у него ушиб головы, руки перебиты, подозрение на перелом кисти. Но сегодня Алексей пойдет к травматологу, который скажет точные диагнозы.
— Я после того, как в больнице отсидел, поехал в полицию. Около 4 часов утра. Я отказался от госпитализации, так как на ногах стоял, всё нормально. В отделе на Учительской я просидел с 4 до 12 часов. У меня никак не хотели заявление брать, потому что я был в алкогольном опьянении. Но я не считаю, что это повод не брать заявление у человека, которого избили дома, — поделился Алексей.
Как добавляет Алексей, заявление в итоге взяли, но по факту кражи, а не избиения. Алексей утверждает, что мужчина, который его избил, зашел к нему в квартиру, забрал сумку и позже выкинул ее в лифте. Из сумки пропали карты и деньги, уверяет пострадавший.
Историю Алексея в соцсетях также рассказывала его соседка Мария Кузнецова. Она также подтверждает, что их двор столкнулся с проблемой закладок.
— Наш дом облюбовали закладчики и наркоманы. На неделе в одном из подъездов они разломали почтовые ящики. Мы — жильцы нашего дома — боремся с ними своими силами. Не открываем подъездную дверь, но они заходят с курьерами, пожилыми людьми. Если мужчины нашего дома видят, как они ищут закладку, их в грубой форме прогоняют из подъезда или с дворовой территории, — рассказала Мария.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что заявления и по драке, и по краже были приняты в установленном порядке. Сейчас полицейские устанавливают личности участников конфликта и все обстоятельства.
На прошлой неделе Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор