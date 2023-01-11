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Избил оппонента саперной лопаткой — в Новосибирске буйного водителя осудили за дорожный конфликт

Драка водителей с тяжкими последствиями произошла в марте 2021 года

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Дорожный конфликт закончился для одного из водителей переломами, а для другого — колонией

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Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор 35-летнему Константину Яковенко, который во время дорожного конфликта избил своего оппонента саперной лопаткой. Водители не поделили дорогу. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.

Инцидент произошел в марте 2021 года на улице Нарымской. Перед площадью Трубникова потерпевший пытался проехать из второго ряда в первый.

Сначала оба участника потасовки взялись за газовые баллончики — оба прыснули друг другу в лицо. Яковенко после этого решил применить другое оружие.

— Он взревел, побежал к багажнику своей машины, начал там копаться. Достал саперную лопатку, начал махать, я остатки газа выпрыснул. Он освирепел, начал по ногам рубить конкретно. Я упал. Он вообще озверел. Кровь, что ли, почувствовал? Не понимаю. Люди начали из машин ему кричать: «Что делаешь?» Я рукой начал защищаться, он начал по голове метить. Мне пальцы переломало. Мужики как раз подскочили, видят, что он не остановится. Схватили его, на снегоотвал отбросили, выхватили лопатку, — рассказывал НГС потерпевший вскоре после инцидента.

После происшествия мужчина оказался в больнице с переломами ноги и двух пальцев, рвано-ушибленными ранами и ожогом глаз. Позже эксперты-медики оценили эти повреждения как тяжкий вред здоровью.

— Он наносил удары ребром и острием лезвия, — рассказала НГС государственный обвинитель по делу, помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Марина Дашковская. — Лопату в итоге не нашли, но все свидетели говорили о том, что обвиняемый наносил удары небольшой лопаткой.

Осужденный водитель Константин Яковенко тоже утверждал, что пострадал: он демонстрировал журналистам фотографии своих синяков и утверждал, что он защищался.

— По мнению следователя, те обстоятельства, что мне угрожали убийством и разбили зеркало, к делу не относятся, как и полученные мною травмы. Никаких хулиганских побуждений у меня не было, как пытаются представить, это была самооборона, — жаловался он в январе 2022-го.

Этой же позиции мужчина придерживался и в суде.

— Вину он в полном объеме не признал, — рассказала Марина Дашковская. — Обвиняемый пояснил, что удары действительно наносил, но это не преступление, потому что он защищался.

Несмотря на это, суд всё же посчитал Константина Яковенко виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Буйного водителя взяли под стражу в зале суда.

В качестве компенсации расходов на лечение и возмещение материального вреда водитель хотел получить в общей сложности 2 миллиона рублей. Суд удовлетворил его требования частично. Яковенко придется заплатить потерпевшему 185 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, что участника драки в баре нашли в другом регионе. Он уехал туда после того, как ударил оппонента бутылкой по голове.

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