Избил оппонента саперной лопаткой — в Новосибирске буйного водителя осудили за дорожный конфликт

Сначала оба участника потасовки взялись за газовые баллончики — оба прыснули друг другу в лицо. Яковенко после этого решил применить другое оружие.

— Он взревел, побежал к багажнику своей машины, начал там копаться. Достал саперную лопатку, начал махать, я остатки газа выпрыснул. Он освирепел, начал по ногам рубить конкретно. Я упал. Он вообще озверел. Кровь, что ли, почувствовал? Не понимаю. Люди начали из машин ему кричать: «Что делаешь?» Я рукой начал защищаться, он начал по голове метить. Мне пальцы переломало. Мужики как раз подскочили, видят, что он не остановится. Схватили его, на снегоотвал отбросили, выхватили лопатку, — рассказывал НГС потерпевший вскоре после инцидента.